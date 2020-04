Grave lutto a Uomini e Donne, il drammatico addio della dama: ‘quel mostro ci ha separati…'(FOTO)

Purtroppo dal trono over di uomini e donne giungono brutte notizie. In questi giorni mentre tutti siamo barricati in casa, in tanti sono costretti a combattere contro il coronavirus, che purtroppo stando ai dati pubblicati dal ministro della salute ha portato via una generazione di nonni.

Poche ore fa, un lutto ha colpito anche il noto programma di Maria De Filippi. A dare la notizia una ex dama del parterre che la scorsa notte ha dovuto dire addio alla suocera. Stiamo parlando della mamma di Salvio Calabretta, ex cavaliere del parterre.

Lutto a Uomini e Donne: addio alla madre di Salvio

Poche ore fa, la mamma di un cavaliere di Uomini e Donne ha perso la vita a causa del Covid- 19. Un lutto improvviso e sopratutto inaspettato per Salvio Calabretta che come tante altre persone ha detto addio alla sua cara e amatissima mamma. L’uomo aveva lasciato il format dopo aver conosciuto Luisa Monti e proprio lei ha dato la triste notizia attraverso i social con un lungo post.

La signora era ricoverata in una RSA e non ha potuto ricevere nemmeno l’ultimo saluto da parte dei suoi familiari. Attorno al loro dolore si sono stretti tutti i collaboratori di Maria De Filippi e ovviamente anche noi della redazione di Kontrokultura facciamo le nostre più sentite condoglianze. In un momento in cui si comincia a parlare della riapertura di negozi e ristoranti, purtroppo ancora non ci sono buone notizie…

Chi sono Salvio e Luisa?

Salvio Calabretta e Luisa Monti sono una delle coppie nati a Uomini e Donne. Dopo una breve conoscenza davanti alle telecamere la coppia ha deciso di abbandonare il parterre e vivere la loro vita lontano dai riflettori. Ad oggi, i due sembrano davvero felici e tutto procede a gonfie vele.

A ‘Uomini e Donne Magazine’, in una recente intervista hanno rivelato che i timori e le preoccupazioni del passato sono terminati e che adesso non possono stare uno lontano dall’altro. L’unico momento in cui litigano è proprio quando sono separati ma basta pochissimo per fare la pace. Ecco i due protagonisti: