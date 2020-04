Oroscopo 26 aprile 2020: Toro in prima posizione, Pesci meglio staccare la spina

La classifica di tutti i segni, secondo l’Oroscopo del 26 aprile 2020, vede il Toro al primo posto, esuberante e propositivo. Per i Bilancia sarà meglio parlare solo se interrogati, mentre non mancheranno le tensioni per i Pesci.

Classifica oroscopo 26 aprile 2020: Toro in pole position

1 Toro. I nati sotto questo segno stanno attraversando una fase davvero molto positiva. Specie nella giornata del 26 aprile, l’Oroscopo denota una forte propensione a proteggere i vostri affetti e la vostra famiglia. Questo potrà portare a qualche piccolo momento di gelosia. Ottima complicità con il partner. Siete molto attenti al vostro aspetto, ma oggi potrete concedervi uno sgarro.

2 Ariete. Sarete molto taglienti e diretti con le parole, mentre decisamente meno intraprendenti dal punto di vista pratico. Cercate di essere un po’ più cauti con le parole perché qualcuno potrebbe rimanerci male. Approfittate della giornata odierna per ricaricarvi e per tornare in pista più forti di prima.

3 Acquario. È arrivato il momento di rimettersi in pista, e non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche per quanto concerne il vostro aspetto fisico. Durante la quarantena vi siete lasciati andare un po’ troppo e dovrete fare di tutto per recuperare la forma fisica. Buone le relazioni sentimentali, specie quelle solide, che durano da anni, ancora un po’ di pazienza nel lavoro.

4 Gemelli. Oggi la Luna entrerà nel vostro segno e vi renderà particolarmente estroversi e propensi al dialogo. Il modo giusto per risolvere ogni problema, per voi, è parlarne. Cercate di non essere troppo superficiali, cosa che purtroppo contraddistingue un po’ i nati sotto questo segno. Ciò che odiate è sentirvi soli, pertanto, in questo clima così particolare, fate qualche videochiamata o telefonata in più.

5 Capricorno. L’amore va a gonfie vele. Mai come in questo periodo vi sentirete amati e coccolati. Un evento inatteso potrebbe spiazzare la vostra vita e cambiarla decisamente in meglio. Qualche piccola incomprensione o insicurezza sul lavoro potrebbe abbassare il vostro umore, ma non temete, non sarà nulla di insormontabile.

6 Bilancia. Metà classifica per i nati sotto questo segno. L’amore troverà una fase di risalita e questo vi renderà molto gioiosi. Cercate di essere un po’ più cauti nei rapporti d’amicizia. Specie nella giornata odierna potreste rischiare di essere fraintesi. Pertanto, se avete un’opinione su qualcosa, aspettate che vi venga chiesto di esprimerla, altrimenti meglio tacere.

Scorpione in ripresa, Pesci ultimo in classifica,

7 Scorpione. Si prospetta una domenica all’insegna della tranquillità. Per tutta la settimana la vostra mente è stato un frullatore e, probabilmente, vi siete fatti anche problemi che non esistono. Non abbandonate i vostri progetti ma, al contempo, cercate i non crogiolarvi troppo tra i vostri pensieri. Lasciatevi consigliare per una volta da chi vi vuole bene.

8 Cancro. Siete un po’ suscettibili e irascibili. La permalosità contraddistingue un po’ i nati sotto questo segno. Specie nella giornata di oggi avrete modo di sfoderare i vostri difetti. Pertanto, onde evitare di ricadere in spiacevoli discussioni, cercate di essere più calmi. UN ottimo modo per allontanare la tensione è concentrarvi in qualche hobby.

9 Leone. Il vostro unico pensiero, al momento, pare sia rivolto verso il lavoro. Piccole soddisfazioni stanno cominciando ad arrivare e specie nella prossima settimana ci saranno belle novità. Tuttavia, state mettendo un po’ nell’angolo i vostri affetti. Non fate ricadere su chi vi vuole bene il peso delle vostre scelte o delle preoccupazioni.

10 Vergine. Oggi non vi sentite affatto al top. Sarete pervasi da mille pensieri, ma avrete l’idea di non riuscire a rendere concreto nulla. Attenzione a qualcuno che vi sta accanto, che nella giornata di oggi potrebbe farvi cadere in qualche spiacevole provocazione. Nel lavoro ci saranno belle novità, ma dovete essere pazienti.

11 Sagittario. L’Oroscopo del 26 aprile per i nati sotto questo segno denota una certa inclinazione ai litigi. Specie nei rapporti di coppia sarete un po’ irascibili e non vi andrà a genio quasi nulla. Se avete la fortuna di avere al vostro fianco un partner calmo, allora non ci saranno problemi. La situazione si complica nei rapporti con Cancro, Leone e Scorpione.

12 Pesci. Non è la tua giornata. Gli astri preannunciano una domenica all’insegna dei pensieri e delle tensioni. ci sono delle situazioni sia nel lavoro sia in amore che vi stanno dando qualche piccolo tormento. Nettuno nel segno, purtroppo, continua a rendervi troppo emotivi e poco lucidi per prendere le decisioni giuste. Un piccolo consiglio, fermatevi un attimo e pensate di più a voi stessi.