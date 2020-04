Paola Di Benedetto e la quarantena

Fresca vincitrice del reality show Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto è tornata a casa della sua famiglia a Vicenza. Nelle sue interviste e, spesso sui social network ha parlato dell’impatto che la situazione dovuta allo scoppio della pandemia sia stato forte.

Ricordiamo che, quando i concorrenti della casa del Grande Fratello sono entrati nell’abitazione più spiata d’Italia, il Coronavirus non aveva ancora iniziato a creare i problemi che ancora oggi ci costringono a non uscire. Il totale distacco dalla realtà al di fuori della casa infatti ha ‘traumatizzato’ molti ex concorrenti.

Anche la lontananza dal fidanzato, il noto cantante Fede dell’ex gruppo Benji e Fede ha allungato non di poco le sue giornate. La realtà che si è trovata ad affrontare è ben diversa da quella che, nei suoi piani, doveva traghettarla dall’esperienza del Grande Fratello Vip al tipico bagno di folla che hanno tutti i vincitori di questo realityFortunatamente ha trovato un modo per consolarsi almeno nel giorno della liberazione.

Paola Di Benedetto posta una foto e svela un segreto

Oggi 25 aprile, Paola Di Benedetto ha postato una foto sul suo profilo Instagram rivelando un piccolo rito che la sua famigli compie ogni sabato. Dando uno schiaffo morale alle ex concorrenti del Grande Fratello Vip che l’avevano attaccata dicendole che era ingrassata a suon di mangiare biscotti, la bella ex Madre Natura si fa vedere in tutto il suo splendore con in bocca tre patatine e sul grembo una confezione formato famiglia. Ed è proprio di questo che si tratta: la famiglia. (Continua dopo il post)

Il rito del sabato della famiglia Di Benedetto

E’ proprio Paola Di Benedetto a dichiarare nel post che a casa sua ogni sabato in cui è possibile, scatta la giornata Hamburger party. Ecco svelato il perché di questa foto ‘mangereccia’. “Sabato a casa Di Benedetto vuol dire solo una cosa: Hamburger party! Buon weekend ragazzi, vi penso“.

Nel post inoltre fa un augurio ai suoi follower e ha tenuto a precisare che li pensa. Sarà un messaggio indirizzato sopratutto al fidanzato Fede? Non ci resta che aspettare i prossimi post della bella Paola Di Benedetto per cercare di cogliere i vari indizi.