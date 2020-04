Mara Venier e Paolo Bonolis in diretta Insatgram: “La RAI ti manda in onda per farti fuori”

Mara Venier e Paolo Bonolis hanno registrato una diretta su Insatgram sulle pagine Sdl.it e Provo.2000 per confrontarsi in merito a questa quarantena e per intrattenere un po’ i numerosi fan. Durante il collegamento, sono stati affrontati numerosi temi, tra cui la breve pausa di Domenica In per volere della conduttrice.

Proprio mentre si parlava di questo argomento, il presentatore Mediaset non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina alla RAI. Dopo poco, poi sono intervenuti anche i rispettivi coniugi dei due protagonisti e la diretta ha preso una piega davvero esilarante.

Mara Venier e la paura di lavorare

Poco fa, Mara Venier e Paolo Bonolis hanno fatto una diretta su Instagram. I due hanno spiegato come stanno trascorrendo questi giorni e poi hanno parlato di molto altro. La conduttrice di Domenica In ha spiegato di provare molta paura a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto. Specie in alcuni momenti, ha avuto una grossa paura che l’ha spinta a bloccare anche il suo lavoro.

La Venier, infatti, ha svelato che fu lei a chiedere al direttore dell’azienda di sospendere Domenica In per il Coronavirus. In tale data, infatti, non c’era ancora il divieto di assembramenti, pertanto, la donna avrebbe dovuto ospitare in studio 13 persone. Dopo aver scoperto la positività di uno di essi, però, la donna decise di bloccare tutto. Il programma, però, è stato fermo una sola domenica, in seguito si è tornati in onda con il nuovo format senza pubblico.

La frecciatina di Paolo Bonolis in diretta Instagram

A questo punto, allora, Paolo Bonolis ha lanciato una frecciatina contro la RAI che ha fatto molto sorridere Mara Venier. Il conduttore ha detto che l’azienda continua a far andare in onda Mara per poterla fare fuori. I due, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di scoppiare a ridere. Successivamente, poi, entrambi hanno raccontato la loro giornata tipo.

Mara ha spiegato di non muoversi mai di casa, se non la domenica per andare al lavoro, ed ha ammesso di farsi portare la spesa a casa. Paolo, invece, ha risposto in modo molto più ironico dicendo di essere davvero parecchio annoiato da tutta questa situazione. Inoltre, i fan non hanno fatto altro che chiedere ai due di condurre un programma insieme e Bonolis non ha negato la possibilità di tornare in RAI.