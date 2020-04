Fabio Fazio lascia la Rai? Ecco chi potrebbe sostituirlo

I rapporti tra Fabio Fazio e la Rai non sembrano essere idilliaci. Il noto conduttore di Che tempo che fa, proprio per questa ragione, sta valutando in maniera molto seria le proposte lavorative arrivate da Discovery e La7. Fazio, dunque, sta meditando di abbandonare per sempre mamma Rai e di approdare su nuovi lidi.

Ma non è tutto! In base a quanto pubblicato dal settimanale Chi, la Rai avrebbe già pensato ad un eventuale sostituzione. A prendere definitivamente il posto di Fazio sarebbe Massimo Giletti che passerebbe, dunque, da La7 alla Rai. Non è ben chiaro quali siano i motivi della discordia tra il conduttore e l’azienda. Pare assodato, invece, che c’entri il cambio di rete della sua trCambi di pasmissione.

Fabio Fazio via dalla Rai

Nulla è ancora confermato ma sembra abbastanza probabile che Fabio Fazio abbandoni per sempre l’azienda di Viale Mazzini per accettare la proposta di altre emittenti televisive. Abbiamo anticipato come sia Discovery che La7 siano interessate al conduttore e come entrambe si siano fatte avanti per cercare di accaparrarselo. Fazio, però, ci starà ancora riflettendo o magari starà trattando un eventuale trasferimento dal momento che non abbiamo ancora alcuna conferma ufficiale.

A sostituire il conduttore qualora decidesse di mollare mamma Rai ci sarebbe pronto Massimo Giletti. Dopo aver lasciato la Rai ed essere approdato su La7, infatti, il noto conduttore avrebbe in mente di portare Non è l’Arena proprio sulle reti Rai dopo i disguidi di alcuni anni fa tra le due parti. Sarà proprio così?

Cambi di palinsesto in arrivo

Il termine del lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus potrebbe tradursi in un ennesimo cambiamento nel palinsesto televisivo italiano. Da oltre un mese, infatti, diverse trasmissioni sono state sospese (come La Prova del Cuoco), altre vanno in onda soltanto con repliche riferite al pre-emergenza (come l’Eredità o I soliti Ignoti). Situazione, questa, che, in mezzo ai problemi con Fabio Fazio, ha causato non poche polemiche, tra cui quelle di Elisa Isoardi.

Pare, però, che La Prova del Cuoco così come diverse altre trasmissioni potrebbero rivedere la luce in fondo al tunnel e tornare in onda. Se alcuni programmi come Detto Fatto vanno attualmente in onda su Instagram, per altri si prepara il ritorno in televisione. Dovrà, invece, attendere Milly Carlucci dato che Ballando con le Stelle potrebbe riprendere solo in autunno. Staremo a vedere!