“Vi prego non li abbandonate…”: L’Eredità, il disperato appello di Flavio Insinna [VIDEO]

L’appello di Flavio Insinna

Anche nella serata di domenica 26 aprile 2020, prima della messa in onda di una nuova replica de L’Eredità, Flavio Insinna si è presentato con un altro videomessaggio. Da un paio di settimane l’attore romano realizza delle clip direttamente dalla sua casa per poi trasmetterle nell’anteprima del game show e sulla pagina Facebook di Rai Uno. Il professionista che è stato ospite a Domenica In di Mara Venier, ha fatto un appello ai telespettatori riguardo l’abbandono degli animali.

Da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19 è girata un’indiscrezione che gli amici a quattro zampe possono essere portatori del virus. Ovviamente si tratta di una fake news, per questa ragione Insinna ha sottolineato: “Perché abbandonare gli animali? E’ vietato dalla legge, ma soprattutto è vietato dalla legge del cuore. Proteggiamo noi, proteggiamo gli animali. Non li abbandoniamo mai”.

Flavio Insinna e il nuovo video nell’anteprima de L’Eredità

Flavio Insinna ha dato l’ennesima dimostrazione di essere un uomo molto sensibile e che ama gli animali. Nella nuova clip trasmessa nell’anteprima de L’Eredità, l’attore capitolino ha voluto giocare un po’ col suo cagnolino Minnie. In pratica il conduttore ha voluto invertire i ruoli, quindi portare il pelosetto a fare la spesa al supermercato e attendere all’esterno che il padrone tornasse dalla sua commissione.

Ma poi si è fatta sera rimanendo da solo, così si è reso conto cosa prova un cane abbandonato a sé stesso in mezzo alla strada. A quel punto Insinna ha asserito: “Abbandonare gli animali è vietato dalla legge, ma soprattutto è vietato dalla legge del cuore”. (Continua dopo il video)

Flavio Insinna "Proteggere gli animali è come proteggere noi stessi e soprattutto non li abbandoniamo mai!" ❤️ Flavio InsinnaOra #LEredità è su #Rai1#26aprile Gepostet von Rai1 am Sonntag, 26. April 2020

Ritornano le puntate inedite de L’Eredità?

Come accennato prima, Flavio Insinna è stato ospite in collegamento via Skype con Domenica In di Mara Venier. Il professionista di Rai Uno ha parlato della possibilità di tornare in onda con le nuove puntate de L’Eredità.

A quanto pare le registrazioni dovrebbero riprendere a breve e gli appuntamenti inediti già dal 4 maggio 2020. Nel frattempo in questi ultimi due mesi sono state trasmesse le repliche del game show ottenendo un grande successo a livello d’ascolti. Infatti, spesso il quiz batte Avanti un altro! di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.