Amici Speciali, ecco come sarà e quando inizierà

Ne avevamo sentito parlare da un po’ ma non si sapeva ancora nulla di speciale sul nuovo talent show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Amici Speciali di cui il primo promo televisivo è andato in onda su Mediaset pochissime ore fa. Un passo avanti in più verso il debutto sul piccolo schermo per il quale, ormai, dovrebbe davvero mancare molto poco.

Amici Speciali arriva dopo Amici Celebrities, Amici Big e Amici Prof ed ha tantissime aspettative. Maria De Filippi ha pensato ad una nuova versione del suo talent di successo ed ha pensato, stavolta, a far partecipare alcuni degli ex allievi che, nelle edizioni scorse, hanno dato vita ad Amici. Non mancheranno le sorprese e le iniziative destinate a lasciare, non vi è alcun dubbio, il segno. Emersa, poi, una probabile data di debutto. Scopriamola.

Amici Speciali, la nuova “creatura” della De Filippi

A dare un primo assaggio di come potrebbe essere Amici Speciali è stata proprio Maria De Filippi. Intervistata da RTL 102.5, infatti, la donna ha parlato di questo suo tanto atteso programma. Questo, a quanto pare, è venuto alla luce in strettissima collaborazione con Tim e prevederebbe di dare un aiuto concreto all’Italia in questo periodo particolarmente difficile. Ecco perché dietro la trasmissione ci sarà una grande dose di beneficienza.

“Con questa cosa del Coronavirus” ha detto la De Filippi, “non sarà una sorta di Amici All Star, sarà qualcosa di diverso”. Una frase che ha aumentato la curiosità dei tantissimi fans che attendono con ansia, a questo punto, che Amici Speciali. Anche la canzone scelta per il promo, Strada Facendo di Baglioni, rende al massimo l’idea del programma. “Continuiamo a credere che il domani sia migliore” ha sottolineato la De Filippi.

Il debutto su canale cinque

Il debutto di Amici Speciali avverrà, naturalmente, su Canale 5 e sarà in prima serata. “Continuiamo a credere che possiamo fare qualcosa per il nostro Paese”, ha sottolineato la De Filippi, “ognuno lo fa come può e noi di Amici lo facciamo con la danza e con il canto”.

Non è ancora trapelato nulla di particolare sul nome dei ragazzi che entreranno a far parte del programma. Anche la data del debutto rimane avvolta nel mistero. “Sarà sicuro non prima della metà di maggio” ha anticipato la conduttrice. Secondo alcune indiscrezioni la data scelta potrebbe essere quella del prossimo 18 maggio 2020.