Tredicenne incinta del fidanzatino di 10 anni: è shock nella comunità scientifica

Una notizia proveniente dalla Russia sta facendo molto discutere da un lato l’opinione pubblica e dall’altro la comunità scientifica. Una ragazzina ha dichiarato di aspettare un bambino. E fin qui nulla di anomalo se non fosse che la tredicenne sostiene di essere incinta del fidanzatino di 10 anni.

Darya, la tredicenne incinta del fidanzatino di 10 anni era apparsa anche in tv

La tredicenne incinta del fidanzatino di 10 anni ha mostrato già il sesso del suo bambino, e non ha dubbi riguardo alla paternità. Darya, 13 anni, sostiene infatti che ad avere avuto rapporti intimi con lei è il suo “ragazzo” Ivan di appena 10 anni.

La loro storia d’amore aveva già attirato i media, tanto che qualche mese fa, alcuni programmi televisivi li avevano ospitati per far condividere i particolari di questa strana storia. La coppietta, che di sicuro non avrebbe l’età e la maturità per certe cose, ha spiegato di aver avuto il primo incontro un anno fa. E il loro è stato amore a prima vista.

Il video su Instagram

In un video pubblicato su Instagram, i due hanno condiviso il momento della gravidanza. Ivan lascia volare un palloncino per farlo poi scoppiare mentre va verso Darya. Dopodiché i due condividono anche un tenero bacio. Sempre nel video la tredicenne incinta del fidanzatino di 10 anni, ha confermato che presto darà alla luce una bimba. La chiameranno Carolina.

Il mondo scientifico dubita della paternità

Viene da sé la discussione e i commenti in merito a questo particolare episodio, soprattutto nella comunità scientifica. Gli esperti credono sia poco probabile che Ivan possa realmente essere il padre. Questo perché alla sua età lo sperma risulta troppo poco maturo e sviluppato per poter indurre una gravidanza.

Ad avallare la tesi scientifica ci sono anche dei rumors del paese d’origine di Darya, per i quali la tredicenne incinta del fidanzatino di 10 anni avrebbe avuto una tresca con un quindicenne. Tuttavia la giovanissima coppietta è ferma sulle sue affermazioni. Hanno apertamente confermato di essere sessualmente attivi e che il padre del piccolo sarebbe proprio il bambino di 10 anni.

Darya ha colto l’occasione per smentire le voci secondo cui avrebbe potuto tradire Ivan con un adolescente, sebbene molti articoli dei quotidiani russi dubitano della sua fedeltà verso il bambino di dieci anni. Sta di fatto che la tredicenne ha caricato sui social alcuni video e alcune foto che la ritraggono con un accenno di pancino, dal momento che pare sia incinta di 20 settimane.