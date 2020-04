Megan Montaner, come trascorre la quarantena e quando tornerà in tv?

Megan Montaner ha acquisito popolarità grazie a Il Segreto, dove interpretava il ruolo di Pepa. La sua storia con Tristan ha appassionato milioni di telespettatori che, ancora oggi, rimangono fedelissimi alla soap e alle vicende di Ponte Vejo. Ma l’attrice non ha recitato solo nella soap spagnola dal momento che l’abbiamo vista cimentarsi in diversi ruoli negli ultimi anni.

Ma che sta facendo oggi la bellissima Megan? Sono in molti a chiederselo! Ebbene, la bellissima Pepa sta passando la quarantena chiusa in casa come sta avvenendo, da settimane, per tutti noi. Si sta godendo, in particolare, il figlioletto avuto tre anni fa dal compagno e, per l’appunto, l’amore del suo uomo. Una quarantena, dunque, completamente dedicata alla famiglia.

Megan Montaner, scatti da quarantena su Instagram

Megan Montaner sta vivendo la quarantena in famiglia ma si sta mantenendo vicinissima ai followers mediante i social. La ragazza è sempre stata abbastanza attiva su Instagram ma lo è diventata ancor di più nelle ultime settimane. Proprio sui social ha condiviso alcune foto che ritraggono diversi momenti di questo particolare periodo. Stiamo parlando, ad esempio, del compleanno del figlio che ha festeggiato i suoi 3 anni in quarantena.

Nonostante questo, Megan ha organizzato una bella festicciola per il bambino, gonfiando tanti palloncini, preparando una buona torta e facendo tutto il possibile perché la giornata trascorresse nel migliore dei modi. Ed in effetti è stato proprio così. La stessa Montaner ha dichiarato che le sue giornate trascorrono felici e serene e che, libertà di uscire e lavorare a parte, non potrebbe desiderare di meglio.

Quando la rivedremo in televisione

I fans di Megan Montaner, a questo punto, si staranno chiedendo quando potranno rivedere la propria beniamina in televisione. A causa dell’emergenza Coronavirus che sta interessando, lo sappiamo bene, tutto il mondo, le riprese di La Caccia 2 a cui la Montaner stava partecipando sono state sospese. Non è ben chiaro quando riprenderanno dal momento che tutto dipenderà dall’andamento dell’epidemia e dal proseguimento delle restrizioni.

Se Megan Montaner non compare, attualmente, nella televisione italiana lo sta facendo, invece, in quella spagnola. Su Tele 5, infatti, è protagonista di una fiction che risulta essere molto seguita, Lontano da te, dove è accompagnata dal bell’Alessandro Tiberi. Nonostante, comunque, i tantissimi ruoli ricoperti finora, i fans ricorderanno sempre la Montaner come l’indimenticabile Pepa de Il Segreto.