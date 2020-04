Il Segreto spoiler Spagna: Maqueda scompare, Isabel disperata

Le anticipazioni della soap Il Segreto delle ultime puntate in onda in Spagna rivelano che Isabel sarà affranta quando verrà a sapere che Maqueda è scomparso nel nulla. Nel frattempo, Marta proverà a scusarsi con suo marito in merito alla bugia detta sulla gravidanza, ma non ci sarà nulla da fare.

Il Segreto, anticipazioni spagnole: crolla la monarchia

Nelle puntate in onda in Spagna in questo periodo e che su Canale 5 vedremo tra diversi mesi, ci sarà grande scombussolamento dal punto di vista politico. Il capitano Huertas avrà preziose informazioni per tutti coloro si saranno radunati in piazza. Pare che il re stia lasciando la Spagna e che la monarchia lasci il posto alla seconda repubblica, a capo della quale governerà Alcalá Zamora. Il Segreto ha voluto inserire un pezzo importante della storia spagnola nella sua soap, intrecciando l’evento epocale con le trame della soap opera in maniera magistrale.

Stando agli spoiler de Il Segreto, Alicia sarà felicissima del fatto che la monarchia è stata debellata e inviterà i presenti in piazza a festeggiare. Poco dopo, il governatore provvisorio della provincia darà un’altra bellissima notizia alla giovane rivoluzionaria. Dato che ci sarà l’amnistia, Urrutia potrebbe finalmente uscire di prigione. Alicia, il nuovo sindaco di Puente Viejo, verrà però invitata da Huertas a prestare la massima attenzione, in un momento storico così delicato come questo.

Isabel apprende della scomparsa di Maqueda

Continuando con le anticipazioni de Il Segreto, sappiamo che Maqueda rinnoverà il suo amore ad Isabel che, mentendo, fingerà di ricambiare. In realtà, la Dos Vivos non riesce a dimenticare il suo amante francese. Nel frattempo, Adolfo inizierà a sospettare che sua madre stia nascondendo qualcosa, visto che il misterioso ospite nascosto nel padiglione è sparito.

Poco dopo, ci sarà un’altra sparizione misteriosa. Questa volta si tratta di Maqueda. I due fatti sono collegati? Gli spoiler delle puntate spagnole de Il Segreto raccontano inoltre che Marta proverà in tutti i modi a riconciliarsi con suo marito, ma si rivelerà un’impresa impossibile. Ramon si sentirà ferito nei suoi sentimenti e accuserà la giovane di averlo umiliato.

A casa di Francisca, Raimundo farà ulteriori progressi e si allieterà quando verrà a sapere del crollo della monarchia. Infine, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto raccontano che Emilia si recherà da Marcela parlandole della vittoria di Alicia. La Del Molino, memore della relazione clandestina che la ragazza ebbe con Matias, non riuscirà proprio ad essere felice per lei, senza nasconderlo ad Emilia, che proverà a rassicurare l’amica sulla buona volontà del Castaneda di rimanerle fedele.