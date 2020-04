Amici 2020, l’addio inaspettato di Alessandra Celentano. Ecco i dettagli

L’addio inaspettato di Alessandra?

L’ultima edizione di Amici è stata al centro delle polemiche a causa di varie vicende. Tutto ha avuto inizio quando Maria De Filippi ha ripreso in mal modo Alessandra Celentano nella terza puntata del Serale. Da allora la conduttrice non ha fatto altro che punzecchiarla su tutto.

Nella finale, per esempio, ha sottolineato la sua maleducazione per non essersi alzata ad applaudire Nicolai Gorodiski con i presenti. I telespettatori non hanno tollerato un simile trattamento, dunque credono che farebbe meglio a non tornare. In effetti sta circolando una notizia riguardo una scelta inerente alla partecipazione al talent show. Probabilmente non la rivedremo nello studio.

Alessandra e Veronica non ci saranno?

L’addio inaspettato di Alessandra non è stato ancora smentito dalla diretta interessata. Per il momento sta optando per il silenzio sui social. Sicuramente starà valutando l’idea di lasciare il programma per quello che ha subito ultimamente. Allo stesso tempo delle fonti attendibili dicono che la produzione starebbe valutando l’idea di cambiare alcuni professori, soprattutto lei.

Del resto nel corso degli anni ha mostrato di avere un carattere difficile, dunque potrebbe essere sostituita. Per avere un parere professionale, la De Filippi ha contattato Eleonora Abbagnato per giudicare la sfida di Javier e Nicolai. Entrambi sono dotati di un talento indiscusso, dunque la sfida poteva essere giudicata secondo il gusto personale. Nonostante tutto la Celentano è rimasta sulle sue idee e ciò ha infastidito palesemente i presenti.

Secondo i rumors anche Veronica Peparini potrebbe non esserci più. Quest’ultima ha difeso Amici dalle critiche ricevute, però non ha confermato la sua partecipazione alla prossima edizione. Stesso discorso vale anche per Timor Steffens. A quanto pare ci saranno tanti cambiamenti. Il pubblico come reagirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

‘Alzarsi è indice di educazione’

Il ballerino Nicolai non ha mai ricevuto dei complimenti da Alessandra, la quale non ha fatto eccezione nemmeno alla sua eliminazione dalla gara. Sia lei che Timor non si sono uniti agli altri, ma la De Filippi ha ripreso solo la prima. Un utente social ha fatto notare che si è alzata solo quando è andato via Jacopo Ottonello. Timor, invece, si è giustificato dicendo di non aver mai gradito le offese del giovane fatte nei suoi confronti durante l’anno.