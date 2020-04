La quarantena di Elisabetta Canalis e la sua famiglia

Quasi tutti i giorni circa 2,5 milioni di follower hanno la possibilità di vedere dei contenuto postati da Elisabetta Canalis. Ricordiamo che l’ex velina di Striscia la Notizia da anni vive a Los Angeles dove inizialmente si è trasferita per lavoro. Con lei ci sono il marito Brian Perri e la loro figlioletta Skyler Eva.

Al momento sono in quarantena per il Covid-19, visto che la pandemia ha colpito maggiormente gli Stati Uniti. Quindi, per trascorrere il tempo l’attrice sarda e la sua dolce metà spesso fanno dello sport assieme e documentano tutto sui social network. Ad esempio, nelle ultime ore è stato pubblicato una clip dove la Canali prende a calci e a pugni l’imprenditore.

Elisabetta Canalis e Brian Perri praticano il kickboxing

Elisabetta Canalis è molto provata per quello che sta accadendo in Italia e anche in America a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Sono settimane che l’ex velina di Striscia la Notizia e la sua famiglia sono rinchiusi in casa rispettando la quarantena. Per rimanere in forma, lei e il marito stanno praticando il praticando kickboxing.

Di certo l’ex collega di Maddalena Corvaglia adora tale disciplina e perché le permette di scaricare lo stress accumulato in questo periodo in cui si è costretti a restare chiusi nella propria abitazione. Il filmato in questione è diventato immediatamente virale facendo il giro del web ed è stato apprezzato anche da personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. (Continua dopo il video)

La reazione di Tiziano Ferro

Al fianco della clip in questione la bella Elisabetta Canalis ha scritto il seguente messaggio: “Momenti romantici”. Un filmato che sin da subito ha conquistato tutti coloro che la seguono sul social network ottenendo oltre trenta mila mi piace e migliaia di commenti. Tra i tanti spicca quello del noto cantante Tiziano Ferro.

Quest’ultimo ha fatto notare, in modo scherzoso, quanto il marito dell’ex velina, Brian Perri fosse tutt’altro che rilassato tra un gancio e l’altro della moglie. Ecco il suo commento: “Secondo me teme il gancio nei denti da un momento all’altro”.