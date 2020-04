“È arrivato un cucciolo…”: il lieto annuncio di Michelle Hunziker, fiocco azzurro in famiglia [FOTO]

Michelle Hunziker annuncia l’arrivo di un nuovo cagnolino in casa

Come ogni sabato pomeriggio su Canale 5 continuano ad andare in onda Le Storie di Verissimo, le migliori interviste degli ultimi anni. Gli autori del programma di Silvia Toffanin hanno aggiunto anche dei videomessaggi inediti realizzati da molti personaggi dello spettacolo. Nel giorno del 25 aprile è toccato a Michelle Hunziker, in quarantena a Bergamo con la sua famiglia, ma nello stesso tempo a lavoro dietro il bancone di Striscia la Notizia.

La soubrette svizzera ha voluto fare un lieto annuncio: “Volevo subito dire che in quarantena si è aggiunto un nuovo bebè, che si chiama Odino. Lui è un levriero italiano”. La madre di Aurora, Sole e Celeste è una grande amante degli animali, dicendo che il nuovo pelosetto ha portato tanta gioia in casa. (Continua dopo la foto)

La quarantena in famiglia (allargata)

Nel lungo videomessaggio realizzato per Le Storie di Verissimo, Michelle Hunziker ha svelato al pubblico di Canale 5 di essere in quarantena non solo con la famiglia. Infatti con loro c’è anche la cara amica di Aurora, Sara Daniele e il fidanzato della primogenita Goffredo Cerza.

La soubrette svizzera ha affermato che non poteva lasciarli soli. Poi la donna ha voluto sapere qualcosa dal pubblico: “Qua non ci si annoia mai. Ci sono giornate in cui alle 21 che c’è più calma penso di dedicare del tempo a me stessa, ma invece crollo perché sono distrutta”. Inoltre la professionista Mediaset ha detto che il Covid-19 ha portato qualcosa di buono, ovvero: “Qualcosa di positivo ce lo lascerà perché abbiamo ritrovato i valori importanti. Questa è stata sicuramente una grande benedizione”.

A Michelle Hunziker manca sua madre e Silvia Toffanin

Dopo aver riempito di complimenti il programma della collega Silvia Toffanin, la bella Michelle Hunziker ha rivelato di sentire moltissimo la mancanza di quest’ultima, ma anche di amici e soprattutto sua madre.

Attraverso la clip inviata a Le Storie di Verissimo, la conduttrice elvetica ha asserito: “Mi manchi tanto Silvietta…Mi mancano tanto i miei amici e mi manca mia mamma. Quest’ultima però si sta arrangiando bene. Adesso si cucina gli arrosti. E’ brava…”. Infine la donna ha dato un consiglio ai telespettatori di Canale 5: “Facciamo le telefonate alle persone che stanno passando questa quarantena da soli. Forza…”.