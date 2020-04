“Altro che la farfallina di Belen…”: Cecilia Rodriguez, il costume strappato mostrata tutte le sue grazie [FOTO]

Cecilia Rodriguez e la quarantena con Ignazio Moser

Da oltre due mesi Cecilia Rodriguez è in quarantena per il Covid-19 insieme al fidanzato Ignazio Moser. I due innamorati sono in Trentino e la modella sente tanta nostalgia della sua famiglia. Nelle ultime ore l’ex gieffina ha attirato l’attenzione su di sé grazie ad uno scatto sensuale su Instagram dove mette in mostra una farfalla.

Tranquilli, non è un tatuaggio all’inguine come la sorella maggiore Belen, bensì un costume molto particolare. E se per anni la farfalla è stata associata alla conduttrice di Tu si que vales, dopo la sua prima apparizione al Festival di Sanremo, stavolta è stato il turno della più piccola di casa, la bella Cechu.

La modella argentina indossa un costume farfalla

Nello scatto che ha postato sul suo account Instagram, la bella Cecilia Rodriguez ha voluto condividere coi follower la seguente didascalia: “Hola! VENERDÌ…..”. Inoltre la fidanzata dell’ex ciclista Ignazio Moser ha aggiunto l’emoction della farfalla.

Ma qualche ora prima, anche la sorella maggiore Belen si è fatta vedere sul suo account IG che conta oltre nove milioni di seguaci, in alcuni foto mozzafiato, e soprattutto in bikini, trasformandosi anche lei in una farfalla. Ma in quel caso la moglie di Stefano De Martino non ha mostrato il suo tatuaggio che negli anni ha fatto sognare i suoi fan. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web al nuovo scato di Cecilia Rodriguez

Nella foto in questione, Cecilia Rodriguez sfodera tutta la sua bellezza e sensualità. Nello specifico, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 indossa un costume rosa con una scollatura vertiginosa che esalta il suo décolleté e non solo. Un paio di ali sulle spalle della modella argentina, che nel frattempo si fa vedere coi capelli bagnati e tirati tutti all’indietro.

Un mix che rende l’immagine unica. Il contenuto in un breve lasso di tempo è riuscito ad ottenere oltre quaranta mila mi piace e ricevendo anche centina di complimenti per il suo outfit, ma soprattutto per la forma fisica della compagna di Moser.