‘Al Bano mi ama ancora’: Romina Power spiazza. Carrisi ‘tra di noi va così’

Sabato scorso è andato in onda una vecchia intervista a Romina Power negli studi di Verissimo. La cantante ha raccontato il primo incontro con Albano spiegando che nella vita nulla avviene per caso. A 16 anni si è trovata davanti il cantante di Cellino con tutto il suo splendore e la sua voglia di vivere.

La donna ha rivelato anche come è riuscito a conquistarla, e visto il suo talento non è stato molto difficile. Al Bano,infatti, ha fatto innamorare la Power attraverso i suoi brani e la sua voce. Alcune sue canzoni erano dedicate proprio a lei e ovviamente non mancavano mai tante rose rosse. A lasciare tutti senza parole, una scioccante confessione di Romina che ha lasciato spiazzato l’intero studio.

Romina Power dichiara amore ad Albano

Romina Power ha parlato anche dei vecchi problemi di salute di Albano. Il cantante, però, non riesce a fermarsi e la voglia di esibirsi è più forte di ogni male. Quando è stato ricoverato si sono tutti preoccupati sopratutto lei che da anni lo conosce e non riesce a ‘fermarlo’. “Non ascolta mai, continua a prendere l’aereo, non mi ha mai ascoltata in 30 anni”.

Romina Power poi ha concluso l’intervista spiegando quanto tra lei e il suo ex marito ci sia ancora sintonia e sopratutto amore. Un’amore che negli anni è rimasto li nel cuore di entrambi anche se non vivono più assieme. “Lui mi ama ancora che ci vuoi fare e anche io lo amo ancora”.

Carrisi ha scelto di nuovo Loredana Lecciso

Anche Al Bano in questi giorni di quarantena ha riflettuto molto sulla vita e su ciò che veramente è importante per lui. Nel giro di pochi giorni mentre avevamo tutto senza essere contenti abbiamo perso la libertà, raccontato di recente ai microfoni di Uno Mattina. Purtroppo, come tutti sappiamo il coronavirus gli ha portato via anche il suo caro amico Detto Mariano e in questi giorni gli sta preparando anche una bara.

Intanto, la sua vita continua nella tenuta di Cellino dove trascorre le sue giornate insieme a Loredana Lecciso e i due figli, che per la prima volta li vede a colazione a pranzo che a cena. All’interno della tenuta c’è anche la Power che però vive in una sua abitazione distante da quella dell’ex. Ovviamente la notizia ha alimentato i rumors già in corso, e si vocifera un ritorno di fiamma tra lui e la Lecciso. Un dettaglio tra l’altro confermato dallo stesso Carrisi in una recente intervista a Dipiù: “Tra noi c’è amore e va così. Io e Loredana siamo di nuovo innamorati“.