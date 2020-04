Chi segue uomini e donne di sicuro conoscerà Anna Tedesco. La dama fa parte del parterre da diverso tempo e più volte è stata accusata di aveva una tresca segreta con Giorgio Manetti. Di recente, dopo un anno di stop, è tornata negli studi Elios e si è detta pronta a mettersi di nuovo in gioco.

Anna Tedesco oltre che in tv è molto seguita anche sui social dove ha un profilo Instagram molto attivo. Attualmente sta trascorrendo la ‘quarantena’ nella sua casa, come tutti e spesso si confida con i suoi followers. Ultimamente, è apparsa di umore altalenante. Nei suoi post scrive sempre frasi di incoraggiamento che nascono, spesso, dalla sua diretta esperienza di vita. Ma cosa le è accaduto?

Anna Tedesco : ‘lo faccio sempre anche quando non mi va’

In un post pubblicato poche ore fa, Anna Tedesco ha sorpreso tutti i follower. La dama di uomini e donne ha dichiarato di fare una cosa anche se non le va. Ma di cosa si tratta? Stiamo parlando semplicemente del fatto di sorridere. In un post suoi social ha spiegato quanto sia importante sopratutto in questo momento sorridere alla vita e non perdere la speranza. Forse, nelle sue parole, sono riferite a una persona in particolare e molto probabilmente a qualcuno che l’ha fatta soffrire in passato.

Oggi Anna Tedesco si sente una donna ‘nuova’. Più volte anche negli studi di Uomini e Donne non si è fermata all’apparenza dando a chi si presentava un’opportunità per conoscerla. Il suo grande desiderio oggi è quello di trovare la propria anima gemella vivere finalmente quella vita che tanto desidera.

Piovono accuse alla dama di UeD

Come già anticipato in precedenza, il ritorno a uomini e donne di Anna Tedesco ha lasciato perplessi molti telespettatori. In particolar modo, ancora una volta contro di lei si è schierato Gianni Sperti che ha sempre ipotizzato una tresca con l’ex cavaliere Giorgio Manetti. L’opinionista non ha mai creduto alla buona fede e l’ha sempre accusata di aver avuto una storia con il gabbiano.

Anna Tedesco ancora oggi è costretta a difendersi da queste accuse spiegando di essere una donna libera e che Giorgio da tempo ormai è un suo caro amico.