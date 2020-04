Sossio Aruta e Antonio Zequila faranno un programma insieme? “Prima le scuse pubbliche”

Sossio Aruta ha rilasciato un’intervista al programma radiofonico “Non succederà più” su Radio Radio in cui ha parlato anche di Antonio Zequila. Proprio in merito all’attore, l’ex calciatore ha sganciato una bomba che sta facendo molto discutere sul web.

Il protagonista ha spiegato che ci sarebbe la possibilità che lui ed Er Mutanda potessero trovarsi a fare un programma insieme, quale? Pechino Express. Questo, però, potrebbe essere possibile solo all’avverarsi di una condizione.

L’intervista di Sossio Aruta

Tra Antonio Zequila e Sossio Aruta non è mai corso buon sangue. L’attore disse addirittura che, se avesse vinto il suo rivale il GF VIP, avrebbe lasciato il mondo della televisione. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo, il compagno di Ursula è tornato sulla vicenda ed ha aggiunto interessanti dettagli in merito. Innanzitutto, il protagonista dell’intervista ci ha tenuto a chiarire di non aver mai ricevuto le scuse da parte del suo antagonista.

Inoltre, ha detto di aver appreso da più fonti, che lui stesso gli avesse proposto in modo subliminale di partecipare come coppia a Pechino Express. In questo modo, avrebbero potuto rappresentare la squadra dei napoletani. Sossio, però, ha ribadito di non aver avuto ancora nessuna proposta ufficiale. Inoltre, non avendo ottenuto le scuse pubbliche da parte di Zequila, non prende in considerazione questa ipotesi.

Antonio Zequila si scuserà?

Per poter vagamente interessarsi all’idea, infatti, Sossio Aruta ha detto che vuole che Antonio Zequila si scusi con lui davanti a tutti, senza adoperare interviste oppure i social. Solo all’avverarsi di questa condizione, si potrebbe varare l’idea di fare insieme un programma. Per il momento, però, Er Mutanda non si è minimamente espresso in merito alla vicenda.

Sul suo profilo Instagram, che pare sia gestito da qualche collaboratore, l’attore si sta dedicando a ricordare la sua carriera e le sue apparizioni televisive. Almeno per il momento, non compare alcun riferimento alla precedente esperienza nel reality show e ai suoi ex coinquilini. Inoltre, anche i piani alti dell’avventuroso programma RAI non si sono ancora sbilanciati sulla questione.