“Mi sfottevano dicendo che ero grassa”: Paolo Bonolis, protagonista di Avanti un altro si confessa [FOTO]

Luana D’Esposito racconta uno spiacevole retroscena della sua vita

Oltre alla Bonas, La Bona Sorte e Miss Claudia, il mini-mondo di Avanti un altro gode della presenza di altre bellissime donne.

Ad esempio, anche se non viene chiamata spesso dai concorrenti di turno, nel salottino è presente pure la Ventriloqua Luana D’Esposito. Quest’ultima, nonostante la quarantena da Covid-19 ha rilasciato una lunga intervista al magazine Vero, rendendo noto uno spiacevole retroscena accaduto diversi anni fa.

Ecco le sue parole: “Un’autrice una volta mi disse che avevo un viso spettacolare e venivo bene in video, ma peccato per i miei chili in più. Rimasi spiazzata e mi era quasi passata la voglia di fare televisione”. Per fortuna non la pensano tutti così, infatti Sonia Bruganelli con la sua SDL 2005 la selezionata per il game show di Canale 5.

Luana D’Esposito da ragione a Paolo Bonolis

In questo periodo d’emergenza sanitaria iniziato un paio di mesi fa ha costretto Mediaset a rivoluzionare i palinsesti. Ad esempio Avanti un altro e Uomini e Donne, nonostante le puntate inedite erano a disposizione della rete, sono state accantonate per trasmettere le repliche. Ovviamente questa scelta ha rammaricato i conduttori Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma anche gli altri protagonisti del programma di Canale 5, giunto alla nona edizione.

A dare pienamente ragione al conduttore capitolino ci ha pensato Luana D’Esposito, ossia la Ventriloqua di Avanti un altro. Intervistata dal periodico Vero, la ragazza ha asserito: “Io dò ragione agli autori e a Paolo, d’altronde la trasmissione è registrata e tutte le puntate erano pronte. Non capisco”. (Continua dopo la foto)

La Ventriloqua di Avanti un altro parla d’amore

Nel corso della lunga intervista per il settimanale di gossip Vero, la Ventriloqua di Avanti un altro, Luana D’Esposito, ha parlato anche della sua vita privata. Riguardo i suoi sentimenti, ha detto: “Sono molto sfortunata in amore, infatti sono single da tre anni e mezzo. Le amiche mi dicono che io spavento gli uomini”. Ricordiamo, infine, che tra qualche settimana il quiz tv sbarcherà in prima serata.