Karina Cascella risponde a domande piccanti, posizione preferita: “Il letto per me…” (FOTO)

In queste ore, l’opinionista Karina Cascella ha risposto a delle domande piccanti in merito alla sua vita privata. L’opinionista ha chiesto ai suoi fan di Instagram di porgerle qualche quesito alquanto strong in modo da trascorrere del tempo insieme.

I follower non se lo sono fatto ripetere due volte ed hanno immediatamente inondato di domande alquanto piccanti la donna. Tra di esse ne sono spuntate alcune in merito alla posizione preferita a letto e molto altro.

Le domande piccanti a Karina Cascella

Diversi utenti hanno posto delle domande piccanti a Karina Cascella sul suo profilo Instagram. Tra di esse ce ne sono state un paio legate alla posizione preferita della donna durante i rapporti intimi. Alla prima l’opinionista ha risposto dicendo che lei il letto lo vede solo come un posto in cui dormire. I fan, però, non si sono arresi ed hanno continuato a chiedere questa cosa.

Arrivata all’estremo, quindi, la fanciulla ha risposto in modo un po’ più perentorio e stizzito. Nel caso specifico, ha detto che se anche ne avesse una, non l’avrebbe certamente rivelata sui social. Altre persone, invece, le hanno chiesto di esplicitare il numero di volte in ci ha rapporti con il compagno. A quel punto, la donna ha detto di reputare assurdo che ci siano persone che si mettono a contare. (Continua dopo le foto)

Le altre questioni affrontate dall’opinionista

Naturalmente, però, le domande fatte a Karina Cascella non sono state tutte piccanti. Ce ne sono state anche molte altre legate al difficile periodo che stiamo vivendo e al modo in cui la protagonista sta affrontando la quarantena. Karina si trova a Bergamo, in una casa alquanto grande e all’apparenza lussuosa, insieme al suo compagno Max e a sua figlia Ginevra.

Questo, sicuramente, l’aiuta ad essere un po’ più tranquilla e rilassata, pertanto, un fan le ha chiesto come avrebbe reagito se si fosse trovata a vivere questa situazione in condizioni decisamente meno agiate. La Cascella ha detto che si sarebbe dovuta trovare nella situazione per poter giudicare. Ad ogni modo, sarebbe stato molto più difficile. Poi non sono mancati riferimenti all’amore che nutre per Ginevra e a tutto ciò che sarebbe disposta a sacrificare per lei.