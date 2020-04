Beppe Convertini la confessione dolorosa del conduttore “Un momento drammatico”

Il conduttore di Linea Verde Beppe Convertini parla del momento drammatico che stiamo vivendo, lui sta vivendo la quarantena lontano dalla famiglia, ma presto spera di poter riabbracciare i suoi cari

Non si è fermato di lavorare con il suo programma Beppe Convertini, conduttore di Linea Verde, anche durante la quarantena ha proseguito. Il conduttore, insieme alla collega Ingrid Muccitelli, ha dunque mandato avanti la trasmissione con tutte le precauzioni richieste. Convertini in questo periodo ha vissuto lontano dalla famiglia, lui in fatti è a Roma mentre la sua famiglia è in Puglia.

In un’intervista rilasciata al periodico ‘Mio’ ha raccontato che quanto stiamo vivendo è qualcosa di molto negativo, tuttavia rispettare le regole è fondamentale. E’ da questo che si potrà ricominciare a parlare di uscita dal tunnel, e le restrizioni servono ad evitare il contagio. Beppe ha sottolineato che è fondamentale tutelare la propria salute e quella delle persone amate. Anche se non si può essere vicini agli affetti, l’importante è che stiano bene, ed è questa la cosa da tenere come priorità.

Beppe Convertini lontano dalla famiglia

Anche per Beppe Convertini non è stato facile affrontare la quarantena da solo, ma si è adattato come tanti altri. Il conduttore sente molto la mancanza dei suoi cari, però ha scelto di stare lontano proprio per evitare che potesse esserci il rischio di contagio. Per compensare fa tante videochiamate con la sua famiglia e ovviamente non vede l’ora di riabbracciare tutti.

Questo sarà possibile dopo la fine dell’emergenza, quando il governo lo dirà. Il suo lavoro ha comunque proseguito e in questo periodo, come ha detto il conduttore, ci sono molti problemi anche per le eccellenze italiane. Convertini sta registrando attualmente nuove puntate di Linea Verde in cui verrà raccontata come ha proseguito la filiera agroalimentare durante il coronavirus.

Il conduttore esorta a rimanere in Italia per le vacanze

Per quanto svolto nel suo lavoro il conduttore di recente ha ricevuto elogi da parte di Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista lo ha definito un personaggio che buca lo schermo, un bel complimento per il conduttore, che lo ha apprezzato.

Convertini nella sua intervista ha anche voluto dire agli italiani di rivolgere il loro interesse al turismo e al commercio del nostro paese. Si tratta di un’attenzione che aiuterà tanti a rimanere a galla in questa crisi generata dal covid19, che rischia di spazzare via anni di lavoro. Il conduttore invita tutti a scegliere l’Italia come meta delle prossime vacanze estive.