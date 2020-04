Jessica Mazzoli ex di Morgan piange sul web: “Ho pensato di morire”

L’ex compagna di Morgan Jessica Mazzoli piange sui social al ricordo di un intervento fatto un anno, e ha rivelato di aver pensato di morire

L’ex compagna di Morgan, Jessica Mazzoli si mostra in lacrime sui social e rivela ai fan qualcosa di inedito. La Mazzoli ha detto di aver ricordato l’intervento a cui si è sottoposta un anno fa, quando ha dovuto subire l’operazione di appendicite. In quel periodo ha pensato davvero di non farcela e di essere convinta di essere sul punto di morire.

La Mazzoli ha vissuto momenti terribili, era anche da sola e senza nessuno dei familiari con lei. Il suo senso di sconforto era tale che penava di lasciare presto questo mondo. Esattamente era il 25 aprile 2019 e Jessica fu sottoposta ad un intervento di peritonite. La giovane in quel periodo era anche concorrente nella casa del Grande Fratello 16. Fu nella casa che cominciò a stare male e accusò dei dolori fortissimi.

Jessica Mazzoli ricorda l’intervento di peritonite

Per fortuna lo staff del GF è ben prearato e la ragazza è stata visitata urgentemente. Dalla visita era emerso che aveva questo problema e quindi per forza di cose doveva fare l’intervento. Ad oggi, a distanza di un anno da quella brutta vicenda, riaffiorano i ricordi. Jessica pensa a quei momenti come se erano gli ultimi, visto il malessere che provava.

Nel suo post su Instagram la Mazzoli ha anche detto che all’epoca era anche preoccupata per la figlia. Il suo pensiero prioritario era infatti la piccola, la bambina avuta da Morgan, ma pensava anche ai suoi cari. Aveva anche pregato tanto Dio che la aiutasse ad andare avanti per vivere, per stare accanto alla figlia. Dopo l’intervento l’ex compagna di Morgan per fortuna si è ripresa e ha ringraziato tutti coloro che le erano stati accanto.

La Mazzoli ringrazia di aver avuto vicino persone fantastiche

La giovane ha anche ringraziato sia coloro che l’hanno assistita in ospedale che Barbara D’Urso. Dopo l’intervento fu la conduttrice la prima persona che sentì. Nei suoi ricordi Jessica Mazzoli ha rivissuto il dolore di quei momenti e ha ricordato come le fosse stato vicino il personale medico.

Sin dal primo giorno tutti si sono infatti prodigati per farla stare a suo agio e per curarla e farla tornare a casa in condizioni perfette. A distanza di un anno l’ex compagna di Morgan ricorda quindi come ha superato tutto grazie alla vicinanza di persone fantastiche.