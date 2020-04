‘In uno scatto 15.000 euro di borse,che schi**’: Sonia Bruganelli massacrata sui social, fan indignati (FOTO)

Ancora una volta Sonia Bruganelli è finita nel mirino dei suoi haters. Spesso la moglie di Paolo Bonolis riceve critiche ed insulti per il suo troppo ‘ostentare’ sui social. Una decisione di mostrare i suoi ‘vizi’ che purtroppo non fa piacere ai suoi fan sopratutto in un momento così delicato per il nostro paese.

A causa dell’emergenza coronavrius, molte persone hanno perso il lavoro e qualcuno stenta a mettere a tavola un piatto caldo per i propri figli. Ovviamente questo non è di certo il suo caso vista la sua posizione adagiata.

Molti non sanno che Sonia Bruganelli anche lei lavora, preso la SDL2005. Una società che si occupa di casting televisivi per i programmi condotti da Bonolis, in primo luogo Avanti un altro e Ciao Darwin. Pochi giorni fa, è stata criticata pesantemente per uno scatto simpatico insieme alle sue amiche. Nulla di strano se qualche utente non avesse notato ancora una volta le sue ricchezze…Vediamo insieme cosa è successo.

Sonia Bruganelli nel mirino, lo scatto malinconico non piace

Sonia Bruganelli è tornata a fare parlare di sé. Ora più che mai, la moglie di Paolo Bonolis è attivissima sui social, tanto che il suo profilo Instagram vanta circa 543mila follower. Tuttavia, tra questi non tutti sembrano apprezzare sempre i suoi contenuti fino a criticarla in modo eccessivo. Nelle ultime ore è stata criticata per via di un selfie postato sul suo account.

Una foto nostalgica che ritrae Sonia Bruganelli in compagnia delle sue più care amiche, tra cui Flora Canto, compagna dell’attore Enrico Brignano. Tutte insieme sorridono davanti allo specchio, truccate, curate e soprattutto ben vestite. Ovviamente l’occhio dei follower è sempre più attento e qualcuno ha notato un dettaglio molto particolare. (Continua dopo il post)

Le critiche da parte dei fan alla moglie di Bonolis

L’attenzione dei fan di Sonia Bruganelli non si è fermata sullo scatto malinconico ma bensì su altro. A catturare la loro attenzione è stata ancora una volta la sua ostentazione. In questo caso i suoi tesori, le scarpe e ovviamente le borse, che qualcuno ha conteggiato per una somma di circa 15.000 euro.

Infatti, in una recente intervista ha dichiarato che le borse di lusso sono una sua ossessione e fortunatamente se le può permettere. Dando uno sguardo ai commenti, in molti l’hanno accusata di non avere tatto e di non rispettare chi in questo momento non ha soldi. Qualcun altro si è scagliato ancora più pesantemente additandole come gente patetica e vergognosa.