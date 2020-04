Renato Zero chi è il compagno del Cantante? Serena Grandi: ”È sempre stato gay”

Chi è il fidanzato di Renato Zero? Serena Grandi ha rivelato che è sempre stato gay, tuttavia ha avuto storie con donne nel passato, scopriamo di più sulla vita del cantante

Famoso nel mondo e cantante internazionale, Renato Zero è da sempre un’icona gay, tuttavia nel passato ha anche avuto storie con donne. A rivelarlo è stata anche l’attrice Serena Grandi durante la sua permanenza nel GF, ma chi sono queste donne? E soprattutto, chi è il suo attuale fidanzato? Sul cantante andrà in onda nella seconda serata di Rai1 tra il 25 e il 26 aprile una puntata speciale di Techetechetè.

Per l’occasione, si riaccendono i riflettori sulla sua vita privata. Icona della comunità LGBTQ, nel corso della sua carriera Zero ha affascinato con i suoi travestimenti e tutti ricordano le sue prime esibizioni. Renato Zero compariva sul palco con paillettes e piume, e all’epoca ha anche sconvolto l’opinione pubblica. Ha comunque avuto enorme successo con brani come “Il triangolo” e “Mi vendo” fino “L’altra sponda”.

Renato Zero ha avuto storie con donne in passato

Il cantante da sempre è stato vicino agli emarginati e nelle sue canzoni ha sempre dedicato un posto a loro, a quelli che sono gli ultimi. Il suo orientamento sessuale è stato sempre al centro del gossip, ma in realtà Zero ha sempre detto di non essere gay. L’artista ha fatto della sua ambiguità il suo punto di forza, tuttavia molti affermano il contrario. A dire la sua è stata anche Serena Grandi mentre era concorrente al Grande Fratello Vip.

La Grandi ha detto che Zero è stato sempre gay, ma che in quel periodo conviveva con una donna. Il cantante è stato anche fidanzato con Enrica Bonaccorti, e lo ha anche raccontato la conduttrice qualche tempo fa. I due si sono lasciati circa due anni dopo aver iniziato la loro relazione e ognuno è andato per la propria strada. Un’altra donna che è stata nella vita di Zero è Lucy Morante, con cui ancora oggi è in ottimi rapporti.

Il cantante ha scelto di amare le donne

In un’intervista a Vanity Fair ha detto di essere cresciuto in una famiglia rigida e di aver scelto di travestirsi per andare controtendenza. Invece, in un’intervista recente rilasciata a Gay.it il cantante ha dichiarato di non travestirsi più e che oggi ha voglia di amore e ha scelto le donne.

Un personaggio controverso dunque Renato Zero, ma amato da tutti e che sia gay o no non interessa a nessuno. Le sue canzoni sono indimenticabili!