Sarah Ferguson “ora parlo io ecco la verità su sul litigio tra Meghan e Kate”

Sarah Ferguson, tutto sulla vita dei reali

Sarah Ferguson, l’ex moglie del principe Andrea, figlio della Regina Elisabetta, nonché madre di Eugenia e Beatrice di York era tra le migliori amiche di Lady D. Proprio per questo motivo le due donne hanno condiviso fino all’ultimo minuto ogni Gioia ed ogni dolore, Sarah potrebbe essere a conoscenza di dettagli che chiunque al mondo oggi ignora.

Una fonte informata che potrebbe spegnere ogni dubbio mediante importanti rivelazioni sulle interessanti vicende della Royal Family. Proprio in questi giorni ha infatti detto la sua e raccontato quanto successo tra Kate Middleton e Meghan Markle. Tutto il mondo sa che le due hanno litigato ma nessuno ha capito il vero motivo. Cosa può averle separate?

Sarah Ferguson, i reali, la vita privata, i media ed i social

Sarah Ferguson ha raccontato che tra le due donne tutto è nato proprio poco prima delle nozze reali di Meghan. Meghan e Kate hanno cercato in qualunque modo di andare d’accordo, hanno avuto qualche discussione ma poi hanno chiarito. E così sono andate avanti per molti mesi. Poi è successo qualcosa durante l’organizzazione delle nozze di Meghan che a quanto pare ha un carattere particolare.

È difficile andare d’accordo con ma Kate ci ha provato fino all’ultimo. Tutto è avvenuto durante le prove dell’abito da damigella. La damigella ovviamente è Charlotte, secondogenita di Kate e William.

Meghan nervosa e agitata è scoppiata facendo nascere una discussione con Kate, terminata con le lacrime di quest’ultima. Ovviamente tutti i media hanno parlato di questo avvenimento che è diventato di importanza centrale. Come sempre quando i fatti diventano pubblici vengono esasperati e poi dati in pasto ai media. Ecco che le cose sono peggiorate di giorno in giorno e per le due donne non c’è stata possibilità di chiarire e risolvere come avrebbero dovuto. Fango su fango, tutto mediatico.

Meno cattiveria potrebbe ridurre i danni

L’amica di Lady Di in quest’occasione ha voluto chiedere agli amanti dei social di essere meno cattivi ed impiccioni. In molti seguono la pagina dei reali su Instagram, il che è giusto perché la curiosità appartiene all’uomo. Ma perché puntare il dito, accusare, offendere, aggiungere informazioni non vere?

Nel frattempo Meghan si è trasferita a Los Angeles insieme Harry intenzionata a riprendere la sua carriera di attrice quindi il suo allontanamento dalla casa reale non rende semplici le cose perché la discussione è rimasta appesa e mai sarà risolta. Kate è rimasta a Londra in attesa di poter ricoprire il suo ruolo di regina d’Inghilterra. Ci sarà occasione di rimediare?