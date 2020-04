Tommaso Zorzi interviene sul caso di Daniel Cosmic e insulta il cantante su Instagram (VIDEO)

Tommaso Zorzi arrabbiato accusa il cantante di Amici

Tommaso Zorzi ha pesantemente accusato e rimproverato Daniel Cosmic ex concorrente di Amici 19 che ha lasciato la scuola da pochissimo tempo. Il ragazzo è stato accusato di body shaming. Durante una diretta il ragazzo avrebbe preso in giro una ragazza un po’ in carne suggerendole di guardarsi allo specchio. Ovviamente queste parole fanno male, ciò che stupisce è che possa averle dette nonostante di questi tempi il body shaming sia criticato.

Da anni non si fa altro che raccomandare di non farlo, soprattutto sui social perché alcune affermazioni possono ferire e condurre a serie problematiche psicologiche. È una forma di bullismo bella e buona, fatta poi su ragazzini e ragazzine di giovane età che si affacciano al mondo degli adulti. Il tutto affrontando faccia a faccia la dura realtà del cambiamento fisico. C’è chi si accetta in nuove vesti e chi no. Tra questi C’è chi si è suicidato perché non è riuscito a reggere il peso gravoso di commenti poco carini e che fanno male se si è delle persone sensibili. Perché rischiare di spezzare una vita o tagliare le ali ad una ragazzina?

Tommaso Zorzi: nessuna umiltà verso chi ti supporta

Tommaso Zorzi ha fatto notare al ragazzo che è una persona poco umile oltre che parecchio ignorante. Il rispetto va dato a chiunque, in questo caso ancora di più dato che dentro la scuola ha ricevuto il supporto del pubblico. Ovviamente non bisogna comportarsi bene perché conviene per ricevere ciò che serve ma proprio per mostrare rispetto nei confronti di chi ha fatto tanto per dare aiuto senza ricevere nulla.

Subito dopo il ragazzo ha chiesto scusa ma le sue scuse sono andate perdute perché la gran parte dei suoi follower ha capito di trattasse di un comportamento non spontaneo o leale ma di facciata. Il tutto è stato seguito dall’intervento tempestivo del suo manager che ha chiuso la pagina social. Secondo qualcuno è stata presa questa decisione per evitare di dare modo di esprimere pareri errati, di far nascere delle liti che potrebbero sfociare in qualcosa di più grave e pericoloso. Secondo qualcun’altro invece si è pensato bene di chiudere la pagina per evitare che il ragazzo perdesse ulteriori follower visto che già era iniziata la discesa.

L’intervento di un’ex allieva della scuola di Amici

Sulla questione è intervenuta anche un’altra concorrente della scuola di Amici. Martina Beltrami lo ha accusato di essere stato poco intelligente, una persona schifosa. Ha risposto Poi a coloro che hanno detto che questi sono gli elementi che vengono fuori dalla scuola di Amici.

La ragazza ha affermato che per fortuna ognuno di loro è diverso, forse l’unico non all’altezza è stato proprio lui che non avendo stima e rispetto per nessuno è venuto fuori per quello che è.