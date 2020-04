Fabio Testi improvvisamente il panico per l’ex concorrente del GF Vip

Fabio Testi preoccupato per la faccenda coronavirus

Fabio Testi ha iniziato la sua avventura nella casa del Grande Fratello forte e curioso, non sapeva cosa potesse aspettarlo, ma aveva tanta energia in corpo, tanta voglia di portare a termine un percorso iniziato con entusiasmo. Una possibilità per lui di avere accesso al mondo della tv dalla quale da qualche tempo era scomparso.

La stessa volontà è venuta a mancare a seguito della notizia del coronavirus. Nel momento in cui i ragazzi dentro la casa hanno scoperto la situazione in tutta Italia, anzi in tutto il mondo. Tutti infatti hanno chiesto di uscire, per stare vicino alle proprie famiglie non riuscendo a capire la reale difficoltà e gravità della situazione Al di fuori della porta rossa. Ovviamente nessuno di loro l’ha potuto fare, se non Adriana Volpe a causa della morte del suocero.

Fabio Testi, lo shock all’uscita dalla casa del Grande Fratello

Fabio Testi quando ha scoperto che il virus aveva avuto il suo avvio in Cina, Dove vive il figlio, ha chiesto di poter andare via, non avendo più voglia di proseguire l’avventura. Non gli è stato permesso, mancavano ormai poche settimane alla fine del gioco, ma lui è uscito prima della semifinale eliminato dalla nomination.

Da quando è uscito, si tiene in contatto con i suoi tre figli che si trovano in Cina, Londra ed Austria. Fanno le videochiamate, si tengono informati, solo così riesce a stare molto tranquillo. Quando è uscito fuori dalla casa ha subito un vero e proprio shock perché se dentro era possibile abbracciarsi, avere esternazioni affettuose, fuori non è stato più possibile. Adesso si è ritrovato da solo a Pavia senza poter vedere amici e parenti con cui non ha contatti fisici dall’inizio della sua avventura.

L’attore è uno dei playboy più rispettosi del mondo della tv

Durante la sua permanenza in casa l’attore non ha parlato delle conquiste giovanili, in seguito ha rivelato di essere stato un playboy. La lunga lista di donne con le quali ha condiviso qualcosa, di fisico o di sentimentale, include Anche Adriana Volpe.

Ma lui è un uomo di altri tempi, una persona buona che ha scelto di non parlarne almeno fin quando il tutto non fosse giunto a termine. Dentro la casa con lei tutto è andato bene, si sono comportati come due amici. Possiamo dire la stessa cosa anche degli altri, visto che l’uomo è riuscito a dare la sua spalla un po’ a tutti legando in particolar modo con la vincitrice Paola di Benedetto.