Carlotta Mantovan triste e malinconica, il tenero scatto emoziona: ‘mi manca questo’ (FOTO)

Carlotta Mantovan in questi giorni di quarantena sembra triste e malinconica. A dimostrale il suo stato d’animo sono gli ultimi scatti postati sui social. Prima una foto insieme alla figlia, dove entrambe si lasciando andare ad un dolce bacio. Poi una seconda immagine del suo cavallo e adesso uno ‘strano’ arcobaleno. Si perchè quella sua foto pubblicata pochi minuti fa molto probabilmente la riporta dietro nel tempo, ricordando il suo caro e amato Fabrizio Frizzi.

La conduttrice di Tutta Salute non si arrende e dopo settimane di silenzio è tornata attiva sul proprio profilo Instagram. Questa volta, Carlotta Mantovan ha emozionato tutti pubblicando un semplice arcobaleno…

Carlotta Mantovan e la passione per i cavalli

Sono ormai due anni che Fabrizio Frizzi non c’è più. Carlotta Mantovan continua ad andare avanti per la sua strada, trascorrendo le giornate insieme alla figlia Stella e recandosi presso gli studi Rai dove conduce Tutta Salute. La presentatrice infatti sta cercando di non cambiare le abitudini della sua bambina, malgrado in questo momento siamo tutti obbligati a restare in casa.

Carlotta Mantovan e Stella Frizzi hanno le stesse passioni, entrambe amano i cavalli e trascorrere lunghe giornate al maneggio, cavalcando per ore i propri animali preferiti. Da quando è venuto a mancare Fabrizio la donna ha trovato la forza di reagire proprio grazie a quest’ultimo.

La vedova di Fabrizio Frizzi malinconica e triste

In uno dei suoi ultimi scatti Carlotta Mantovan è apparsa malinconia. Come già detto in precedenza forse la quarantena, un pò come sta accadendo a tutti, l’ha riportata indietro nel tempo. Pochi instanti fa, la vedova di Fabrizio Frizzi ha pubblicato un’immagine triste ma che nello stesso tempo da tanta speranza. Si tratta di un arcobaleno spuntato in mezzo al cielo grigio. I suoi colori da sempre portano ‘speranza’ ,infatti , non a caso quest’ultimi sono stati scelti per il famoso motto ‘andrà tutto bene’ che nell’ultimo mese è diventato il nostro punto di forza.

Di conseguenza, Carlotta Mantovan non sembra arrendersi alla monotonia anche se le manca tanto cavalcare e tornare alla vita di prima. Infatti, accanto allo scatto poche parole che confermano il suo stato d’animo: “mi manca questa sensazione, il posto della mia anima…”.