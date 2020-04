Giulio Raselli parla dell’ultima volta in cui si è innamorato: “10 anni fa”, Giulia resta malissimo (FOTO)

Giulio Raselli ha deciso di intrattenere un po’ i fan facendo il giochino delle domande, tra di esse ne sono spuntate alcune legate all’ultima volta che si è innamorato e molto altro. Alcuni utenti gli hanno chiesto di parlare delle esterne più belle fatte con Giulia, mentre altri sono andati un po’ più sul personale.

Quando un follower gli ha chiesto quante volte ha amato in vita sua, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dato una risposta spiazzante che ha lasciato interdetta la sua compagna. Vediamo cosa è successo.

Giulio non è innamorato di Giulia?

Giulio e Giulia stanno trascorrendo insieme questa quarantena e lo stanno facendo anche in compagnia dei fan di Insatgram. Diverse ore fa, infatti, il ragazzo ha deciso di rispondere ad alcune domande, di cui ce ne sono state anche parecchie “pericolose”. Un utente, infatti, ha domandato a Giulio Raselli quante volte si è innamorato. Ebbene, l’ex tronista ha detto che, sicuramente, una volta è accaduto dieci anni fa.

Successivamente, si è messo a ridere e poi ha inquadrato Giulia. La ragazza era sdraiata sul divano e lo ha guardato con sguardo minaccioso. In seguito si è un po’ arrabbiata e gli ha chiesto di smetterla. Il video poi si è interrotto, pertanto, non sappiamo con esattezza fino a che punto il ragazzo stesse scherzando. (Continua dopo la foto)

Raselli svela i difetti della D’Urso

Ad ogni modo, oltre che stuzzicare la sua compagna in merito all’ultima volta in cui si è innamorato, Giulio Raselli ha fatto anche altre confessioni. Il protagonista, infatti, ha anche rivelato i difetti della sua compagna. Tra questi predominano soprattutto la permalosità e la pesantezza. Inoltre ha anche parlato dell’esterna più bella fatta durante il suo percorso nel talk show di Maria De Filippi ed ha detto che ha uno splendido ricordo di quella in Puglia.

I fan, però, gli hanno fatto notare che anche un’esterna fatta a Milano è stata alquanto rivelatrice e il ragazzo non ha potuto fare a meno di trovarsi d’accordo. Nel frattempo, la D’Urso non faceva altro che intervenire stuzzicandolo. Per tale ragione, è molto probabile che Giulio si sia semplicemente divertito a provocare la sua donna.