Alberto Matano foto con donna misteriosa, la dedica: “Buongiorno Principessa”

Alberto Matano, segni particolari: bellissimo. Il giornalista Rai e conduttore de La Vita in Diretta è ormai entrato nel cuore dei telespettatori per la sua bravura e indubbia professionalità, ma anche (e soprattutto) in quello delle sue fan.

Avvenente, palestrato e con fisico scultoreo, non è di certo passata inosservata la sua bellezza, tanto da essere considerato, a detta di una folta schiera di ammiratrici, un vero e proprio sex symbol.

Alberto Matano cuore solitario,vita privata top secret ma su Instagram…

Il giornalista è molto riservato e schivo, e nulla è dato sapere sulla sua vita sentimentale. In passato gli è stato attribuito un flirt con la Emma D’Aquino, sua collega che abbiamo visto co-presentatrice sul palco di Sanremo accanto ad Amadeus, ma il presunto legame è stato più volte ampiamente smentito dai diretti interessati, che si sono dichiarati solo “due buoni semplici amici”.

Il profilo Instagram di Alberto Matano è pieno zeppo di foto che lo immortalano in compagnia di splendide donne e, ad ogni scatto, cresce la curiosità dei follower: semplici conoscenze o qualcosa in più?. Ed è proprio scorrendo tra i suoi scatti che saltano fuori tante immagini, tra cui una che lo vede insieme ad una bellissima donna, a corredo la didascalia (ironica) “Lei ha occhi solo per me, buongiorno Principessa”. (Continua dopo la foto)

Coppia vincente con Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta

Lorella Cuccarini e Alberto Matano si sono confermati una coppia, lavorativamente parlando, più che vincente. I due conduttori sono alla guida della conduzione de La Vita In Diretta e ogni giorno macinano consensi e ascolti alti. Sarà per questo che la rete ammiraglia ha deciso di premiare l’egregio lavoro fino a questo momento portato avanti, decidendo di prolungare il programma. Seri, professionali, allegri al punto giusto, i professionisti sono molto amati dal pubblico, che li segue ormai da tempo.

Il gossip sulla fidanzata misteriosa

In realtà da qualche tempo circolano gossip che lo vogliono super impegnato con una misteriosa fidanzata da molti anni. Un rumors che però non è mai stato confermato (ma neanche smentito) dal diretto interessato, che continua a non cedere ai pettegolezzi sul suo conto.