Polemica contro Uomini e Donne, web attacca la De Filippi: “La sta usando, è uno schifo” (VIDEO)

Si è conclusa la prima settimana di messa in onda del nuovo format di Uomini e Donne e sul web è scoppiata una grossa polemica. I telespettatori, che tanto erano in attesa del grande ritorno del talk show, sono rimasti profondamente delusi.

A finire principalmente nel mirino sono state le imbarazzanti performance a cui si è sottoposta Gemma Galgani. Il pubblico non ha gradito la cosa ed ha dato la colpa di tutto a Maria De Filippi. Queen Mary pare proprio che stia perdendo punti. Vediamo cosa è successo.

Scoppia la polemica contro Uomini e Donne e la De Filippi

La polemica contro Uomini e Donne è nata sin dalla messa in onda della prima puntata. I fan non hanno apprezzato lo sforzo della redazione di mettere in piedi un programma in questo periodo di quarantena. In molti hanno trovato le puntate noiose e prive di senso, specie quando si è parlato di Gemma. Quest’ultima, inoltre, si è anche cimentata in sensuali balletti e conversazioni alquanto surreali con alcuni corteggiatori.

La maggior parte del pubblico ha reputato tutto quello che è andato in onda come una vera e propria messinscena organizzata ad hoc dalla redazione. Per tale ragione, sono stati davvero tanti che hanno accusato la conduttrice di servirsi di Gemma solo per incrementare il livello di ascolti. Appare inverosimile che una donna di 70 anni si cimenti in cose così imbarazzanti, pertanto, non può che trattarsi solo di esigenze di spettacolo.

La richiesta dei fan

Inoltre, numerosi telespettatori si sono riversati sui social per alimentare la polemica contro Uomini e Donne e chiedere che vengano presi dei provvedimenti. Nel caso specifico, si sta chiedendo ai vertici dell’azienda di riflettere sulla tipologia di format che si è deciso di rappresentare. In particolar modo, diversi utenti di Instagram stanno avanzando una proposta.

Moltissimi utenti hanno chiesto di impiegare il tempo televisivo dalle 14.45 alle 16.00 circa, nella messa in onda delle repliche delle vecchie puntate del talk show di Canale 5. Ricordare un po’ i vecchi tempi pare sia una cosa molto più interessante del vedere lo scempio a cui si sta sottoponendo la Galgani. La richiesta verrà presa in considerazione?