“Ora sei rovinato…”: Milly Carlucci mette in guardia il suo parrucchiere, il segreto delle sue acconciature

Milly Carlucci sempre perfetta: come fa?

Senza ombra di dubbio una delle conduttrici italiane più professionali ed eleganti è Milly Carlucci. Quest’ultima attende con impazienza l’ok da parte dei vertici di Viale Mazzini per dare il via alla 15esima edizione di Ballando con le Stelle. Nel frattempo la curiosità dei follower è ricaduta sulla sua chioma. Come fa la professionista Rai, anche in questo emergenza, ad avere dei capelli sempre apposto.

Ricordiamo che da un paio di mesi i parrucchieri sono chiusi. A rivelare il suo segreto ci ha pensato la stessa conduttrice abruzzese attraverso una lunga intervista al Corriere della Sera. Inoltre a parlato del suo futuro sul piccolo schermo e dei programmi che condurrà.

Il segreto della conduttrice di Ballando con le Stelle

In tanti si sono chiesti come fa Milly Carlucci ad essere sempre impeccabile e perfetta ad ogni evenienza. A svelarlo ci ha pensato la diretta interessata tra le pagine del quotidiano il Corriere della Sera.

“Ehh… faccio tutto da sola anche lì e con risultati spesso orrendi. Però ho chiamato il mio parrucchiere e gli ho detto: guarda che ora sei rovinato, ho imparato a fare tante cose per conto mio. Tutto questo è stato anche un salutare bagno di umiltà, quelli in cui scopri che devi metterti le gambe in spalla e trottare”, ha confessato l’artista abruzzese. Poi il giornalista ha cambiato completamente argomento affrontando la questione Ballando con le Stelle.

La Carlucci ha detto che la trasmissione non è mai stato cancellata, solo sospesa: quindi tutti sperano di tornare in pista apiù presto. Intanto la donna è molto impegnata su internet con una serie di format come: ‘Io resto a casa’ e le lezioni via web di Ballando. “Il morale si sta un po’ accasciando, me ne accorgo da quello che ci scrive la gente”, ha asserito Milly riferendosi alla lunga quarantena.

Milly Carlucci e il fai da te sul web

L’emergenza sanitaria per il Covid-19 ha totalmente stravolto anche la televisione. Chiamata in causa sull’argomento, Milly Carlucci al Corriere della Sera trova che i fatti traumatizzanti possano trasformarsi in un volano di creatività. Quindi bisogna utilizzare l’ingegno ed innovarsi.

Lei si è dovuta immergere nel mondo di internet, dalla regia alle luci o all’audio, che deve necessariamente allestire sola. Poi sulla possibilità di un’edizione di Ballando con le Stelle senza spettatori in studio, la donna ha detto: “Ancora dobbiamo aspettare per sapere come la Rai affronterà il post emergenza”.