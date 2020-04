“Rubarle il posto a Domenica In…?”: Mara Venier trema, una nota attrice si candida [FOTO]

Mara Venier dice addio a Domenica In e la Rai?

Da qualche giorno sul web gira voce che Mara Venier, al termine di questa stagione televisiva, potrebbe lasciare la Rai e di conseguenza anche Domenica In. Dopo due anni di grandi soddisfazioni e sopratutto d’ascolti record, la conduttrice veneta potrebbe riabbracciare la sua cara amica Maria De Filippi. Al momento sono solo indiscrezioni e non c’è nulla di certo, tuttavia in molti si stanno candidando come presentatori dello storico contenitore festivo di Rai Uno.

Tra questi c’è anche Patrizia Pellegrino, nota attrice napoletana. Quest’ultima che lavora in tv e in teatro da oltre 30 anni, al magazine Vero ha confessato: “Sarebbe il programma perfetto per me. Partendo dal presupposto che io nella vita non ho mai soffiato il posto a nessuno, aspettando senza sgomitare il mio turno, mi auguro che presto possa arrivare l’occasione giusta”.

Patrizia Pellegrino si candida alla conduzione di Domenica In

Intervistata dal periodico Vero, Patrizia Pellegrino ha aperto il suo cuore parlando a 360 gradi della sua vita professionale e privata. La donna ha un sogno nel cassetto, ovvero do tornare a condurre un programma sul piccolo schermo. “Mi vedrei bene alla guida di una nuova edizione di Domenica In”, ha confessato l’artista partenopea.

Quindi la professionista vorrebbe prendere il posto di Mara Venier, ormai considerata la signora della domenica. Fantasticando su un possibile futuro su Rai Uno, la Pellegrino ha detto: “So già che tanti ospiti verrebbero a trovarmi in trasmissione proprio perché in tutti questi anni sono riusciti a costruire numerosi legami importanti”. (Continua dopo la foto)

Il desiderio di Patrizia Pellegrino

Oltre ad essere un’affermata attrice da teatro, Patrizia Pellegrino anni fa ha partecipato come naufraga a L’Isola dei Famosi. Mentre oggi il suo obbiettivo è prendere il posto di Mara Venier a Domenica In.

Inoltre dice basta ai reality show, preferendo sicuramente Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, oppure Tale e Quale Show di Carlo Conti. Ma riguardo la prima trasmissione ha riferito che non è possibile andare a Ballando perché ha studiato danza da bambina.