Michelle Hunziker rompe gli schemi e bacia sulla bocca Gerry Scotti: “Non resisto”

Michelle Hunziker è una delle presentatrici più belle ed amate del mondo dello spettacolo. Professionista eccelsa, versatile e pronta a mettersi alla prova nelle più disparate esperienze televisive. In queste settimane la vediamo alla guida, insieme al suo collega Gerry Scotti, del tg satirico Striscia La Notizia, per la gioia dei tanti telespettatori del programma e dei moltissimi fan che ogni giorno la seguono, quasi con “devozione”.

Michelle Hunziker bacio appassionato a Gerry Scotti

Ed è proprio nell’irriverente tg satirico di Antonio Ricci che la conduttrice riesce a dare il meglio di se stessa. Ride, scherza, balla ed intrattiene con la solarità e positività che la contraddistingue da sempre. Recentemente è stata anche protagonista di un simpatico siparietto.

La conduttrice ha infatti palesato a Gerry Scotti il desiderio di dargli un bacio, così, non potendolo fare, visti i divieti che devono essere rispettati in questo periodo di quarantena, si è accontentata del suo cartonato. La scena è stata come al solito esilarante: Michelle si è lasciata andare ad un appassionato bacio al cartonato del presentatore. (Continua dopo la foto)

La quarantena di Michelle, amore e famiglia

La Hunziker in questo periodo di quarantena ha consolidato il filo diretto con i suoi follower su Instagram. La biondissima conduttrice Instagram è solita fare tantissime dirette, attraverso le quali si diverte e confronta con i suoi seguaci, e racconta e documenta i suoi momenti di quotidianità.

Lei è Bergamo, nella magnifica casa che condivide con il marito Tomaso Trussardi e le loro splendide figlie, le piccole Sole e Celeste. Con loro, a dividere e condividere, ci sono anche Aurora Ramazzotti, il fidanzato Goffredo e l’amica del cuore di Aurora, Sara Daniele, figlia del compianto musicista Pino: tutti insieme appassionatamente.

Vittima di uno scherzo de Le Iene

Ultimamente è stata anche vittima di un crudele scherzo de Le Iene. Con la complicità della figlia Aurora, hanno infatti portato Michelle a credere che tra Sara e Goffredo ci fosse una relazione clandestina. Una messa in scena crudele, che se in un primo momento non l’aveva del tutto convinta, l’ha poi portata a mettere seriamente in discussione la lealtà dei due “ospiti”.