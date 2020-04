Avete mai visto la figlia di Massimo Ranieri? Cristiana Calone, riconosciuta dopo tanti anni [FOTO]

Sapevate che Massimo Ranieri aveva una figlia?

Sabato sera su Rai Uno è andato in onda uno speciale condotto da Massimo Ranieri, sfidandosi contro Paolo Bonolis. Non tutti sanno che il noto cantante in realtà si chiama Giovanni Calone. Quest’ultimo ha una figlia che ha deciso di seguire il suo percorso, ovvero quello della musica. Stiamo parlando di Cristiana, una 49enne che è nata dalla relazione dell’artista e la sua ex compagna France Sebastiani.

Massimo quando procreò la figlia era poco più che maggiorenne, inoltre era agli esordi della sua carriera che poi sarà costellata di grandi successi. Il diretto interessato ha sempre tenuto nascosto la vicenda, rivelando alla stampa di avere una figlia solo tredici anni fa. Per quale ragione dopo tanto tempo?

Chi è Cristiana Calone?

Nei primi Anni Settanta, che combaciano con la nascita di Cristiana Calone, Massimo Ranieri era nel pieno del suo successo. Infatti in quel periodo recitò in una pellicola di Pratolini, intitolata ‘Metello’. Poi condusse Canzonissima, inoltre partecipò all’Eurovision Song Contest. Quindi tutti questi impegni non potevano conciliare col fatto che era diventato genitore così giovane.

Infatti la ragazza fu riconosciuta da lui solo 15 anni fa, ma il loro primo vero incontro è avvenuto solamente nel 2007, durante una puntata di Domenica Live. “Ero famoso e avevo 19 anni. Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. L’unico alibi che ho è che ero inesperto”, dichiarò l’artista nella trasmissione Rai. (Continua dopo la foto)

Cristiana Calone e l’amore per la musica

Cristiana Calone, in un’ospitata a Domenica Live disse di non provare nessun rancore nei confronti del genitore. In quell’occasione, infatti, la figlia di Massimo Ranieri disse che sua mamma Franca, morta poi nel 2015, non ha mai parlato male del suo ex.

Inoltre disse che quando l’hanno messa al mondo si amavano alla follia. Anche lei come il padre è una cantante, infatti sei anni fa è uscito un suo singolo che prende il nome di ‘Donne sole’. Una canzone interpretata a coppia con Lusya Claudia.