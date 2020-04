Previsioni Oroscopo 27 aprile 2020: buone notizie per il Cancro, nervosismo per lo Scorpione

L’Oroscopo del 27 aprile 2020 è abbastanza positivo per il Cancro, che finalmente assiste a qualche bella notizia. Ci sarà qualche nervosismo per lo Scorpione e tanta voglia di fare per Toro e Ariete.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se c0è una cosa che non si potrà dire oggi ai nati sotto questo segno sarà: “Non ce la puoi fare”. Ebbene sì, la giornata si prospetta molto creativa e propositiva nel lavoro. Anche i rapporti di coppia stanno attraversando una fase di calma e di serenità. Tuttavia, per realizzare i vostri obiettivi dovrete impegnarvi tanto.

Toro. Astuti, intraprendenti e pieni di spirito d’iniziativa. Siete stati i cima alla classifica nella giornata di ieri e anche per oggi, lunedì 27 aprile 2020, l’Oroscopo continua ad essere favorevole. Mercurio si accinge ad entrare nel vostro segno e questo vi renderà particolarmente brillanti, specie nel lavoro.

Gemelli. Avete Venere e Luna dalla vostra parte, non fatevi scappare questa occasione. In amore potrebbe arrivare qualche piacevole sorpresa, mentre nel lavoro sarete brillanti e pieni di voglia di fare. Il fatto che, forse, questa quarantena stia per terminare vi sta dando una carica in più per affrontare anche i piccoli problemi che potrebbero presentarsi sul vostro cammino.

Cancro. Finalmente una bella notizia. Dopo aver passato settimane fuori fase, oggi potrebbe cominciare a smuoversi qualcosa specie per quanto concerne il lavoro. In amore potreste aver avuto qualche litigio che oggi, però, andrà verso una risoluzione. Sfruttate al massimo questo periodo perché la fortuna è dalla vostra parte.

Leone. Sarete pieni di voglia di amare e di essere amati. Mai come in questo momento sentirete il bisogno della vicinanza del partner. Oggi prestate un po’ di attenzione in più sul lavoro, perché potrebbe esserci qualche problema con un vostro superiore. Non lasciatevi sopraffare dal nervosismo. La Luna è dalla vostra parte, pertanto, siate ottimisti.

Vergine. Se siete in attesa di un cambiamento nel lavoro, esso avverrà a breve. Gli ultimi giorni sono stati un po’ tesi dal punto di vista sentimentale a causa di opinioni divergenti con il partner. Per i single, invece, ci sarà qualche difficoltà in più in questo periodo a trovare l’anima gemella. Buttatevi i problemi alle spalle e guardate avanti.

Previsioni astrologiche 27 aprile 2020 fino a Pesci

Bilancia. Mercurio in posizione favorevole vi aiuterà ad essere molto più realisti ed intraprendenti. In ambito lavorativo potrebbero arrivare delle conferme che aspettavate da tempo e anche in amore la situazione è alquanto favorevole. Questo è il periodo dei single. Se lo siete, molto presto potrete fare un incontro che vi cambierà la vita.

Scorpione. Prestate un po’ di attenzione in più alle vostre finanze. In questo periodo potreste trovarvi ad affrontare delle spese impreviste a cui non eravate pronti. Molti pianeti, tra cui Mercurio, si trovano in una posizione dissonante e questo favorirà l’insorgenza di nervosismo e stress. Cercate di non lasciarvi trasportare dalla negatività.

Sagittario. L’Oroscopo del 27 aprile 2020 per i nati sotto questo segno preannuncia un po’ di tensioni in amore. Ci sono delle cose che non tollererete nel vostro partner e questo potrebbe causarvi qualche piccola discussione. Siate più concentrati nel lavoro, perché il mese di maggio si prospetta alquanto positivo in questo senso.

Capricorno. Continua la rinascita e il progresso dei Capricorno. Ci sono delle cose che molto presto cambieranno nella vostra vita e dovrete essere pronti a tutto. Il mese di maggio sarà molto positivo per quanto riguarda il lavoro. I rapporti di coppia, invece, procedono alquanto bene, fatto salvo di qualche piccola discussione. I single, invece, potrebbero fare nuovi incontri.

Acquario. Molti nati sotto questo segno stanno attraversando una fase importante di cambiamento, sia a livello lavorativo, sia amoroso che personale. Talvolta siete persuasi da alcuni dubbi, che vi spingeranno a chiedervi se state facendo la cosa giusta. Non temete, le risposte arriveranno presto e ad illuminarvi potrebbe essere una persona a voi cara.

Pesci. Ieri eravate in ultima posizione nella classifica in quanto state attraversando una fase molto particolare e difficile. Anche oggi sarete alquanto titubanti in amore. Non sapete se dare o meno un’altra chance a qualcuno che vi ha deluso. Il consiglio e quello di non lasciare spazio a chi non lo merita.