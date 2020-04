Uomini e Donne, un’altra coppia amata dai fan ha deciso di riprovare.

Coppia ha deciso di riprovare

Uomini e Donne è tornato su canale 5 lunedì 20 aprile con un nuovo format. Le protagoniste sono Gemma Galgani e Giovanna Abate, le quali hanno accettato entusiaste il corteggiamento virtuale. Se la prima sta approfondendo la conoscenza di un uomo, l’altra è alle prese con Sammy e Alessandro.

Nonostante molti partecipanti si siano messi in gioco per ottenere visibilità, altri hanno trovato il vero amore. Grazie alla quarantena dei giovani hanno capito di amarsi ancora, come Giulia De Lellis e Andrea Damante. Nelle ultime ore pare che anche un’ex tronista abbia deciso di riprovare con un corteggiatore conosciuto nello studio di Maria De Filippi.

‘Ci sono certe storie che non finiscono mai’

La coppia che ha deciso di riprovare è quella composta da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Da quando è stata annunciata la pandemia hanno sempre pubblicato delle Instagram Stories in cui è evidente la loro convivenza. Qualche ora fa Nilufar ha condiviso un suo pensiero, commuovendo così gli utenti social. Ha detto che l’amore è un sentimento così forte che mette da parte l’orgoglio.

Nei periodi di tempesta ci possono essere delle incomprensioni, ma l’importante è rivedere il sole mano nella mano. Non importa quanto tempo passi, se l’affetto è vero resterà vivo e non andrà mai a scemare. Nilufar ha avuto modo di conoscere Giordano a Uomini e Donne. E’ stato lui la sua scelta, però non hanno iniziato nel migliore dei modi. Lei ha confessato di aver frequentato di nascosto un altro partecipante e sarebbero andati via insieme.

Poi gli accordi segreti sono saltati perché la bella tronista stava provando qualcosa di forte per Giordano. Quest’ultimo l’ha perdonata, però subito dopo Temptation Island Vip si sono lasciati. Nonostante abbia avuto dei flirt con divese ragazze, sembra che sia tornato sui suoi passi. In un periodo così delicato per il mondo, si sono ritrovati ed è questo ciò che conta.

Giulia e Andrea

C’è stato anche un ritorno di fiamma tra Giulia e Andrea e ciò dimostra che Uomini e Donne è un programma dedito all’amore. Purtroppo molti hanno puntato il dito contro l’influencer per come ha trattato Andrea Iannone. Adesso non si nasconde più, incurante delle critiche che sta ricevendo. Alcuni insinuano che hanno studiato tutto a tavolino per ottenere visibilità. Per quanto riguarda Nilufar e Giordano, l’opinione è diversa.