Gravissimo lutto per Gigi D’Alessio, l’addio su social: ‘mamma è con gli angeli’

Nella giornata di ieri Gigi D’Alessio è stato colpito da un profondo lutto. Il cantante e musicista napoletano si è stretto attorno al dolore della famiglia Ruggero. Alcune ore precedenti anche il suo caro amico Nino D’Angelo ha lasciato le proprie condoglianze. Purtroppo si è spenta una loro grande fan. Un dolore immenso che ha lasciato tutti senza parole, tra cui anche i due artisti.

Gigi D’Alessio ovviamente non è potuto recarsi di persona a casa dei familiari della donna ma ha voluto lasciarle un dolce pensiero, attraverso un video diretta su Instagram. Vediamo insieme cosa le ha scritto.

Gigi D’Alessio dice addio ad una sua fan

Gigi D’Alessio non ha potuto fare a meno di lasciare un messaggio a Rossella Ruggiero. Una donna forte, una grande mamma e sopratutto una sua ammiratrice. Il cantante e musicista napoletano ha esaltato la bontà della giovane e la sua vitalità. Per una vita intera è sempre stata al suo fianco e lo ha sostenuto in tutti i termini.

Un dolore immenso che lo ha lasciato davvero senza parole e che ha voluto condividere con i propri seguaci. Ecco le sue parole rivolte alla figlia: “Ciao Veronica, volevo dirti che da oggi nel coro degli Angeli si sentirà anche la voce di tua mamma. Un abbraccio, vi voglio bene“.

Gigi D’Alessio da napoletano verace è molto amato nel suo paese e tante sono le ammiratrici che lo seguono in altre parti nel mondo. La sua carriera è stata tutto un salire, accanto al grande maestro Mario Merola. Oggi è uno dei cantanti più apprezzati in Italia e non solo e alcune sue canzoni hanno fatto davvero la storia.

Nino D’Angelo si stringe attorno al dolore dei Ruggiero

Come già detto in precedenza prima di Gigi D’Alessio anche Nino D’Angelo ha voluto porgere il suo ultimo saluto alla sua fan. Accanto ad un’immagine che li vede insieme, il cantante ed attore ha voluto dedicarle due parole. Proprio come il collega, anche Nino si è stretto attorno al dolore della famiglia Ruggiero, ricordando quanto Rossella fosse una brava mamma e una persona dall’animo buono.