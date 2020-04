Corteggiatrice dice la sua opinione su Andrea Zelletta e Natalia Paragoni

Opinione su Andrea e Natalia

Da una settimana Maria De Filippi è al timone della conduzione del nuovo format di Uomini e Donne. Giovanna Abate e Gemma Galgani sono le partecipanti che hanno deciso di portare avanti delle conoscenze con i rispettivi corteggiatori. La prima non riesce a trovare un punto d’incontro con Sammy Hassan mentre è sempre più vicina ad Alessandro Graziano.

I telespettatori sperano che possa trovare l’amore ed essere fortunata come Andrea Zelletta. Quest’ultimo è felicemente fidanzato con Natalia Paragoni ed entrambi sono molti amati dal pubblico di Maria De Filippi. Nelle ultime ore sono al centro del gossip per un pensiero di un’ex corteggiatrice di lui. Si tratta di Muriel Bassi.

‘Sono contenta perché vedo due persone uguali, felici di stare insieme’

L’opinione su Andrea e Natalia ha spiazzato gli utenti social. Muriel ha ammesso di aver cambiato idea, in quanto non crede più che si siano messi d’accordo per visibilità. Natalia, infatti, si era presentata per Ivan Gonzalez, però ha deciso di focalizzarsi su Andrea. Ogni giorno che passa dimostrano di essere più uniti che mai, dunque augura loro tanta felicità.

Non prova né rancore, né invidia. I suoi follower le credono, dal momento che è legata da quasi un anno a un altro. Si tratta di Fabrizio Baldassarre, anche lui ex corteggiatore. Si sono conosciuti nello studio mentre corteggiavano Andrea e Angela Nasti. Subito dopo lui ha accettato il ruolo di tentatore di Temptation Island Vip.

Muriel non ha voluto privarlo di una simile esperienza, ma si è rifiutata di sentirlo per rispetto alla De Filippi e alla redazione. Una volta tornato dalla Sardegna si sono dati una possibilità, diventando una coppia a tutti gli effetti. Si dice che stiano concretizzando l’idea di andare a convivere. Ciò dimostra che stanno facendo sul serio.

‘Fai la tua esperienza come se non esistessi’

Muriel è nota per il carattere forte ed esuberante. Senza peli sulla lingua, è sempre intervenuta per farsi valere. Ha dato del filo da torcere alle sue rivali, ma poi ha gettato la spugna perché era consapevole di non essere la scelta. Quando ha permesso a Fabrizio di partire per il villaggio, ha stupito gli utenti social. Si è dimostrata matura e per niente impulsiva.