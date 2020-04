Domenica In, Morgan torna a parlare di Bugo, ma fa comuovere la Venier: “Meglio se mi fermo un attimo”

Nel corso della puntata odierna di Domenica In è stato ospitato, attraverso una videochiamata, anche Morgan. Il cantante non ha potuto fare a meno di tornare a parlare della questione Bugo e Sanremo 2020 ed ha aggiunto interessanti dettagli alla vicenda.

Giunti al momento conclusivo, però, ha fatto una disamina alquanto commovente in merito alla situazione che attualmente stiamo vivendo e a quanto quei ricordi appaiono così distanti. Mara Venier non è riuscita a trattenere la commozione ed ha mandato la pubblicità.

Le confessioni di Morgan a Domenica In

L’intervista di Morgan a Domenica In stava procedendo senza intoppi, prima che l’artista decidesse di affrontare un tasto molto dolente. La conduttrice è partita mostrando alcuni filmati di quanto accaduto al Festival, prestando particolare attenzione alla lite con Bugo. In merito alla questione, il cantante ha commentato dicendo di essere arrivato a quel gesto in quanto esasperato dal comportamento del suo collega.

In seguito, ha anche svelato un retroscena in merito a quanto accaduto in occasione della loro ultima performance sul palco dell’Ariston. Morgan, infatti, ha confessato di aver fatto di tutto per scappare da quel palco dopo aver cantato la versione modificata del brano. L’artista, infatti, ha approfittato della fuga del suo compagno per inseguirlo e levarsi dalla delicatezza del momento.

Il cantante fa commuovere Mara Venier

Nel parlare di queste questioni così futili, Morgan ha espresso un concetto molto importante durante il collegamento con Domenica In. In particolar modo, ha detto alla Venier di reputare così distanti quei momenti legati al Festival considerando il periodo che, invece, stiamo vivendo tutti adesso. Entrambi gli interlocutori si sono trovati d’accordo nel dire che sarebbe davvero bellissimo poter tornare a parlare di cose così futili.

Morgan, allora, per concludere il suo intervento, ha detto di avere un forte nodo alla gola nel ricordare quanto accaduto. Si tratta di ricordi che, nel bene o nel male, non torneranno più perché, ormai, il nostro cuore è segnato e appesantito dalla sofferenza per quanto sta succedendo. A quel punto, la conduttrice non è riuscita a trattenersi ed ha ritenuto opportuno fermarsi un attimo e mandare la pubblicità. Al ritorno, l’ospite in collegamento ha detto di essere disposto a fare pace con il suo rivale.