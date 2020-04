Gianni Sperti su Instagram, travestimento da quarantena (Foto)

Gianni Sperti ha un ruolo consolidato, ormai da anni, all’interno di Uomini e Donne. Dopo un periodo di riposto forzato, a causa dell’emergenza Coronavirus, l’opinionista è tornato al suo posto, seppur a distanza. È così che lo vediamo ogni giorno commentare dallo schermo l’esperienza di Gemma Galgani e Giovanna Abate impegnate, nel nuovo format, a conoscere i propri corteggiatori via chat.

Ma la vita di Gianni non è solo Uomini e Donne. L’uomo ha, infatti, una vita privata nonostante abbia ultimamente dichiarato di non avere una donna proprio per gli impegni nel programma. L’opinionista, nelle ultime ore, ha postato una foto particolare che lo ritrae in una mise del tutto inedita. Curiosi di vedere come Sperti si reca al supermercato?

Gianni Sperti, travestimento da quarantena

Gianni Sperti ha pubblicato su Instagram una foto in cui, bisogna proprio dirlo, è camuffato benissimo. Si tratta quasi di un vero e proprio travestimento che l’opinionista utilizza nel momento in cui deve uscire di casa per recarsi al supermercato. Protezione a parte (indossa guanti e mascherine), l’aspetto è davvero inquietante. Ed è infatti Gianni stesso che, nella didascalia della foto, ammette che nessuno osa avvicinarsi per paura. (Continua dopo il post)

“Quando vuoi passare inosservato” scrive ironicamente Gianni Sperti a corredo della propria foto. Ed in effetti lo si vede interamente vestito di nero, con una mascherina nera, occhiali da sole neri, cappello nero e guanti neri. Insomma, più che un abbigliamento per andare al supermercato sembra proprio un abbigliamento da guerra. Ci appare ovvio che nessuno, non riconoscendolo, osi avvicinarsi più di tanto. Quale migliore mezzo per mantenere la distanza di sicurezza?

La vita sui social

Se Uomini e Donne lo tiene molto impegnato, nelle ultime settimane Gianni Sperti è stato anche molto attivo sui social. Non che normalmente non lo fosse ma molto probabilmente, complice la quarantena forzata, durante questo periodo le condivisioni sono nettamente aumentate. Merita un accenno, per l’importanza che ricopre l’argomento nella sua vita, uno degli ultimi post dell’opinionista sul proprio profilo.

A seguito delle parole poco piacevoli ed offensive che il direttore di Libero, Vittorio Feltri, ha riservato a tutti i meridionali, Gianni si è scagliato contro di lui e si è schierato nettamente dalla parte del Sud. Non è un segreto che l’uomo abbia origini pugliesi e che sia orgoglioso di essere originario del meridione, dove ritorna ogni qualvolta gli è possibile.