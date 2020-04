Mara Venier ironizza a Domenica In per via dei problemi tecnici

È trascorsa una settimana esatta da quando Mara Venier ha avuto qualche piccolo problemino tecnico con il grande pasticcere bresciano Iginio Massari. La padrona di casa Mara Venier, per farsi perdonare anche della sua gaffe, ha deciso di invitarlo ancora una volta nel contenitore pomeridiano di Rai Uno.

Ovviamente l’artista era in collegamento via Skype dal suo laboratorio di Bergamo. Quest’ultimo, insieme alla figlia Debora, ha fatto vedere a Zia Mara ma anche ai suoi telespettatori il procedimento della preparazione di una crostata. Ma a differenza di sette giorni fa, la qualità della connessione internet è stata impeccabile, infatti non c’è mai stata nessuna sconnessione.

A quel punto la conduttrice veneziana ha detto il suo punto di vista per essersi arrabbiata domenica scorsa per colpa dei problemi tecnici. Quindi ha ammesso: “Mi volevo ammazzare. Un sacco di problemi con i collegamenti e abbiamo concluso male”.

Nicola Carraro fa arrabbiare la moglie in diretta

Nella nuova puntata di Domenica In, Mara Venier ha ricevuto una sorpresa inaspettata. In pratica le è arrivato un videomessaggio da parte del marito Nicola Carraro. A differenza di un paio di settimane fa, quando il nipotino Claudio è apparso una una clip facendola piangere in diretta, la professionista stavolta è apparsa irritata. Per quale ragione?

Il consorte, che era un produttore cinematografico, ha mandato una particolare richiesta al pasticcere Iginio Massari, affermando che la sua dolce metà non è brava a fare i dolci: “La signora Venier oltre a essere una grande presentatrice è anche un’eccellente cuoca, ma è assolutamente negata a fare i dolci. Sa fare il salame di cioccolato, ma niente di speciale. Mi accontenterei di un tiramisù”. A quel punto la diretta interessata è sbottata in diretta avvertendo il consorte: “Non ho parole. Quando finisco e arrivo a casa facciamo i conti”.

Mara Venier infastidita dalle parole del marito

Non l’ha per niente presa bene Mara Venier la richiesta del marito Nicola Carraro a Massari di insegnarle la ricetta del tiramisù. La conduttrice di Domenica In ha replicato all’appello di Nicola Carraro lanciandogli una frecciata velenosa: “Vorrei dire a Nicola che non glielo preparo. Sono 50 giorni che preparo i tuoi piatti”.

Subito dopo si è rivolta ai suoi autori e coloro che lavorano nel rotocalco di Rai Uno, dicendo: “Io non ho parole veramente, so circondata da persone che…”. Infine, riferendosi alla quarantena per il Coronavirus, la padrona di casa ha asserito: “Speriamo che finisca presto sto periodo perchè non se ne può più”.