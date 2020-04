Armando Incarnato non è single, il cavaliere in quarantena proprio con lei (FOTO)

Armando Incarnato è finito di nuovo nella bufera. Il cavaliere di uomini e donne più volte è stato accusato in studio di avere una relazione fori dal programma. pochi mesi fa, il napoletano si è visto costretto a portare in televisione la su ipotetica ‘fiamma’, ovvero la ex che per molti è ancora la sua fidanzata.Nessuno all’epoca ha creduto alla sua versione e anche le dame che lo hanno frequentato hanno sempre avuto qualche dubbio.

Oggi vista la quarantena e l’obbligo di restare a casa, Armando Incarnato si sta godendo la sua casa nel napoletano. Come tanti altri suoi colleghi, anche lui posta continuamente scatti e video sul proprio profilo e qualcuno sempre attento ha notato un dettaglio allarmante: Armando è in dolce compagnia, ma di chi?

Armando Incarnato in quarantena insieme alla ex Janette

Armando Incarnato è finito al centro del gossip per un presunto riavvicinamento ad una donna. Il cavaliere del Trono Over sta trascorrendo la quarantena nella sua casa di Napoli, passando il tempo tra allenamenti e tintarelle a bordo piscina. Un particolare però non è passato inosservato ai più attenti.

Qualcuno ha notato che Armando Incarnato non è solo in casa come vorrebbe far credere e a dimostrarlo ci sono dei contenuti. Infatti, l’attenzione si è soffermata su alcune stories pubblicate dalla ex Jannette Rojas. La donna di recente ha postato delle foto inquadrando il tavolo e il giardino dell’abitazione dove si trova. Dei dettagli però sono identici a quelli che Incarnato ha pubblicato durante la quarantena. (Continua dopo le foto)

Il cavaliere di UeD ha sempre mentito?

Un altro particolare che sembra confermare l’ipotesi che Armando Incarnato vive insieme a l’ex fidanzata, è l’improvviso atteggiamento che quest’ultima ha fatto sui social network. Dopo aver pubblicato su Instagram le Stories, Jeannette ha deciso di cancellare tutto, come a voler eliminare le prove del loro attuale rapporto.

Molto probabilmente Armando Incarnato l’avrà richiamata per evitare di nuovo uno scontro negli studi ma a quanto pare il danno ormai è stato fatto. I sospetti su una relazione segreta tra i due, non sono mai scemati e ad oggi possiamo dice che forse Gianni Sperti aveva davvero ragione.