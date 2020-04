Uomini e Donne, Gemma è gelosa di Giovanna? (Foto)

Uomini e Donne è ripartito, dopo una pausa forzata di oltre un mese, da poco più di una settimana. Anche se agli inizi il nuovo modo di corteggiare via chat non aveva entusiasmato, con ascolti un po’ in calo, le cose potrebbero ancora ingranare bene grazie a Gemma Galgani e Giovanna Abate.

Sono proprio queste due donne le protagoniste di questa fase del programma. Entrambe vengono corteggiate da uomini che desiderano conoscerle. Dopo una decina di giorni dal debutto, però, Gemma pare accusare il colpo e c’è che vede, nei suoi atteggiamenti, un pizzico di gelosia nei confronti di Giovanna. Sarà proprio così?

Gemma Galgani, un trono “particolare”

L’esperienza di Gemma Galgani è, ormai, molto lontana nel tempo. Sono 10 anni, infatti, che la dama torinese è alla ricerca dell’amore all’interno di Uomini e Donne. In questo lasso di tempo ha avuto alcune storie importanti (come quella con Giorgio Manetti) ma attualmente la donna è ancora in cerca del vero amore. A corteggiarla, adesso, vi sono alcuni uomini che, per il nuovo format del programma, lei non ha mai visto dal vivo (e nemmeno in foto eccetto alcuni piccoli particolari).

Dopo un primo periodo di iniziale timidezza, Gemma Galgani ha iniziato a prendere sempre più confidenza con il nuovo format e si è concessa diversi momenti speciali. Parliamo di vere e proprie danze che, esclusivamente da sola, ha dedicato a due degli uomini con cui sta chattando in questi giorni. Un comportamento particolare che ha fatto credere, un po’ a tutti, che Gemma iniziasse a pensare di essere la diva del programma.

Lo spettro della gelosia

Dall’ultima puntata andata in onda, però, sembra iniziare a trapelare una certa gelosia di Gemma Galgani nei confronti della sua compagna d’avventura, Giovanna Abate. La ragazza, 26enne, ha naturalmente un altro modo di approcciare coi ragazzi che la corteggiano. Col fatto, poi, che con 2 di loro (Sammy e Alessandro) aveva intrapreso la conoscenza prima del lockdown, è normale che i rapporti siano un po’ differenti.

Differenza che, però, pare non piacere a Gemma che ha mostrato alcuni segni di gelosia nei confronti della ragazza. La dama torinese scoppia, così, in lacrime semplicemente perché Giovanna ha ricevuto dei regali materiali e lei no. Possibile che ci siano “sciocchezze” di questo genere dietro le sue lacrime? O si tratta di altro? Lo scopriremo indubbiamente nelle prossime puntate.