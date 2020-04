Tiziano Ferro ritrova il sorriso salvando 2 cani dal canile

Tiziano Ferro è da sempre un grande amante degli animali e, in particolare, dei cani. Poche settimane fa, il cantante di Latina non aveva nascosto il grandissimo dolore provato per la morte della sua adorata cagnolina. L’amica a quattro zampe con cui lui ed il marito Victor dividevano le loro giornate era, infatti, venuta a mancare lasciando un incredibile vuoto nella vita dei due uomini.

Nelle ultime ore, però, Tiziano Ferro ed il marito sembrano aver finalmente ritrovato il sorriso che li ha sempre contraddistinti. Il merito sarebbe di due cagnoloni che i due coniugi hanno deciso di adottare per salvarli dal canile dove erano stati recentemente abbandonati. Un gesto di grande amore che ha fatto il giro del web insieme ad un appello importante che il cantante ha voluto lanciare. Di cosa si tratta?

Tiziano Ferro, dalle lacrime al sorriso

A marzo Tiziano Ferro ed il marito Victor avevano parlato con estremo dolore della perdita della loro amata Piper. La cagnolina aveva fatto loro compagnia in tantissimi momenti della loro vita insieme e, proprio per questo, perderla è stato un durissimo colpo. Lo sfogo del cantante di Latina, in particolare, era finito su Instagram dove aveva condiviso il dolore per questa grande perdita. “Quanto amore ci hai dato”, scriveva Ferro sul suo profilo social.

Nelle ultime ore, però, qualcosa sembra aver ridato il sorriso al cantante e a suo marito. Stiamo parlando dell’adozione di due cani, due Dobermann, che erano stati abbandonati in canile perché non di razza pura e poco aggressivi. “Niente ci consolerà dalla perdita di Penny e Piper” ha scritto Ferro. Poi prosegue “Abbiamo voluto guardare avanti e dare nuove opportunità ad altri angeli e siamo corsi in canile”. È qui che i due hanno adottato Ellie e Beau, due bellissimi Dobermann da cui riceveranno, è certo, tanto amore.

L’appello per i cani

In questo momento particolarmente delicato in cui girano tantissime indiscrezioni sul Coronavirus e sui possibili contagi, Tiziano Ferro ha tenuto a fare un appello a favore dei cani. Molti, infatti, ritengono questi animali come possibili veicoli del contagio cosa che non ha alcun fondamento scientifico.

“Gli animali domestici non contagiano nessuno” ha scritto Ferro. “In compenso”, ha proseguito, “ti migliorano la vita”. Una frase che esprime in pieno il pensiero del cantante che, comunque, è il pensiero di buona parte del mondo.