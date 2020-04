Amici 2020, novità sulla storia d’amore di Javier Rojas e Talisa Rovagnani

Storia d’amore di Javier

L’ultima edizione di Amici ha fatto molto discutere a causa del comportamento assunto da Maria De Filippi con Alessandra Celentano. Secondo fonti attendibili sembra che la maestra sarà sostituita e lo stesso discorso vale anche per gli altri. Fatto sta che l’attenzione dei telespettatori si è anche focalizzata anche su Javier Rojas e Talisa Rovagnani.

La loro storia ha appassionato, soprattutto nella fase del serale. Si sono lasciati andare, nonostante lui fosse sentimentalmente legato ad un’altra. Poi il ballerino ha avuto dei ripensamenti al punto tale da scrivere una lettera per l’ex e ciò ha fatto soffrire Talisa. Ad oggi hanno deciso di spiegare come stanno le cose sui rispettivi social.

‘Dipende, dobbiamo vederci e capire’

La storia d’amore di Javier e Talisa è finita? Per il momento non è arrivata una risposta chiara. Ci ha pensato il ragazzo a dare delle delucidazioni sulla faccenda. Ha detto che ci tiene molto alla sua amicizia, anche se non può essere definito tale il loro rapporto. Fin dall’inizio era palese l’attrazione reciproca che invano hanno cercato in tutti i modi di nascondere.

Grazie al supporto della ballerina, Javier ha imparato a gestire le emozioni e l’impulsività. Non a caso spesso ha minacciato di andare via perché stufo dello stress e delle continue sconfitte contro Nicolai Gorodiski. La sua razionalità gli ha permesso di non buttare tutto l’aria, così è riuscito a ottenere la vittoria. Una volta tornato a casa, ha visto con i suoi occhi ciò che sta accadendo nel mondo a causa del Coronavirus.

Per questo motivo non hanno avuto ancora la possibilità di incontrarsi. Di conseguenza Javier non sa come etichettare il loro rapporto. Come se non bastasse deve ancora parlare a quattrocchi con la fidanzata. La De Filippi non si è espressa a riguardo, ma ha notato che queste dinamiche sentimentali ha appassionato quanto quelle di Uomini e Donne.

L’interesse di DevilA per Talisa

Talisa ha conquistato sia il cuore del pubblico che di alcuni compagni d’avventura. Tra questi c’è sicuramente il rapper DevilA che ha sempre apprezzato la bellezza statuaria della ballerina. Lascia spesso commenti alle sue foto di Instagram, ammettendo di non riferirsi alla tecnica o al talento. Nonostante Javier abbia letto i suoi apprezzamenti non è mai intervenuto. Probabilmente sarà poco geloso oppure non teme il rapper.