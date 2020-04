Coperta d plastica per abbracci: nuova creazione in Arkansas

La cosa più bella al mondo, a cui forse stiamo dando adesso in quarantena più importanza è l’amore, e tutto ciò che ne consegue. Purtroppo proprio a causa del rischio di contagio a molti mancano le coccole, i baci e gli abbracci delle persone che amiamo.

E così in vista di quanto, una famiglia dell’Arkansas è diventata nel giro di qualche ora famosa sul web per aver postato sui social media il video della loro invenzione. Si tratta di una “coperta di plastica per abbracci” che serve a consentire di scambiarsi abbracci socialmente compatibili.

Coperta di plastica per abbracci: come è nata l’idea

Paul Ayoub, originario di Conway ha spiegato che la “coperta di plastica per abbracci” è stata inventata da sua moglie, Katie, per consentire alla famiglia di incontrarsi e abbracciare anche a distanza. “È stata un’idea di mia moglie che all’inizio non ho supportato, mi sembrava solo un’idea folle”, ha detto Ayoub durante un’intervista rilasciata ai quotidiani locali. In pratica, tutto è nato dal fatto che la cognata di Paul, Kristie presto darà alla luce la piccola Mariah, e quasi sicuramente non sarà possibile abbracciarla.

Come funziona la coperta

La coperta, che pende come una tenda sulla porta d’ingresso della famiglia Ayoub, è stata costruita con elementi reperibili in casa. Si tratta di una tenda da doccia, corredata di nastro adesivo e colla a caldo. Include fori per le braccia con maniche per consentire un abbraccio completo attraverso la barriera protettiva.

“Mia moglie ha preso questa tenda molto grande, e ha applicato dei fori al cui interno fare passare le braccia”, ha raccontato Ayoub. Lui stesso ha pubblicato un video della sua famiglia mentre testava la coperta di plastica dell’abbraccio. Il file multimediale, pubblicato su TikTok, è diventato in poche ore virale raccogliendo milioni di visualizzazioni.

Katie ha subito rinfacciato il marito, che non l’aveva sostenuta, di aver fatto centro e di aver reso il suo profilo TikTok famoso. La donna ha colto a pieno le esigenze delle persone. Ci sono troppe cose a questa vita che diamo per scontate, anche cose piccole come un abbraccio. In un’epoca in cui le cose sembrano impotenti e spaventose, le persone vorrebbero poter godere di quella semplicità. E ora si può con una coperta di plastica per abbracci.