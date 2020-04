Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 27 aprile 2020: Tina fa piangere Gemma

Torna una nuova settimana di Uomini e Donne, ascolti flop

Dopo la pausa dovuta al week end, oggi pomeriggio, lunedì 27 aprile 2020, alle 14:45 su Canale 5 torna l’appuntamento con il dating show tv di Maria De Filippi Uomini e Donne. Attraverso il portale web Witty Tv possiamo fornirvi le anticipazioni.

Nel frattempo c’è da sottolineare che dopo la prima puntata, c’è vstato in calo vertiginoso negli ascolti. Se lunedì il programma Mediaset è stato visto da oltre tre milioni di telespettatori, il giorno seguente solo due milioni e mercoledì addirittura in milione in meno. Queen Mary e gli autori correranno ai ripari?

Tina Cipollari fa piangere Gemma Galgani

Stando agli spoiler della puntata odierna di Uomini e Donne, a quanto pare l’opinionista Tina Cipollari farà piangere la sua acerrima nemica Gemma Galgani. Poi il suo spasimante misterioso che si fa chiamare Pantera tornerà alla riscossa, dando come sempre l’appellativo di Principessa alla dama torinese. Inoltre la inviterà ad un viaggio in aereo insieme, appena sarà possibile, ossia quando finirà l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. La piemontese verrà lusingata dai suoi corteggiatori e si commuoverà anche.

Ovviamente la vamp frusinate non perderà occasione per gridarle contro. La donna verrà portata all’esasperazione finché le usciranno delle lacrime. Poi in preda alla rabbia, dirà all’ex moglie di Kikò Nalli di finirla. Ma la collega di Gianni Sperti non demorderà, anzi metterà in risalto che Gems è una 70enne, quindi non ci sono paragoni con la tronista Giovanna Abate.

Che fine farà Uomini e Donne?

Quale sarà il futuro del dating show di Maria De Filippi? Uomin e Donne non sta regalando nessuna emozione, nessun contatto e niente sguardi tra i protagonisti e gli spasimanti. La tronista Giovanna Abate è iniziata nuovamente a riprendere un contatto con i due corteggiatori a cui era già interessata nella versione tradizionale, ossia Sammy e Alessandro. Ma essendo un collegamento video via Skype non c’è bla stessa emozione.

Mentre per Gemma Galgani si sono fatti vivi dei corteggiatori attraverso dei messaggi e successivamente via chat, in poche parole potrebbero essere anche dei profili fake. Un progetto riuscito male?