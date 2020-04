‘Tu ci fai morire…’: Eva Henger incanta i suoi fan, balletto sensuale sul tavolo in cucina (VIDEO)

Non c’è una foto di Eva Henger sul suo profilo Instagram che non sia in grado di scatenare la fantasia dei suoi seguaci. Nonostante siano trascorsi molti anni in lei non c’è proprio nulla di passato, anzi, le sue forme e il suo sguardo ammiccante sembrano addirittura essere migliorati nel tempo. L’ex porno diva continua a comandare sui social e nemmeno sua figlia Mercedesz sembra superarla.

Infatti osservando il suo profilo Instagram è possibile vedere una serie di scatti e clip sensuali ad alto tasso erotico. E a proposito di questo, di recente ha dato il suo meglio esibendosi in un balletto. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha fatto.

Eva Henger seduce con un balletto sensuale

Vista la quarantena e il tanto tempo a disposizione, anche Eva Henger si sta dedicando al suo profilo social. Tra dirette, video e foto del passato, la donna ha capito benissimo come tenere compagnia ai suoi seguaci. Ogni giorno, infatti regala foto sensuali che mettono in risalto la sua bellezza e le proprie forme. Anche negli scatti acqua e sapone, l’ex porno diva può fare invidia ad una ventenne mostrando un volto naturale e perfetto.

Pochi giorni fa, Eva Henger ha deciso di stupire i suoi follower con un ballo scatenato, postando il video su Tik Tok. Infatti, è salita sulla scrivania del marito e con la collaborazione di sua figlia si è divertita tantissimo. Dalla clip è possibile vedere la faccia di Massimo Caroletti che davanti tanta bellezza è rimasto impietrito. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web

Sicuramente in tanti avranno visto la clip realizzata da Eva Henger. La mamma di Mercedes non perde mai occasione per lasciare tutti i suoi follower senza parole e anche questa volta ci è riuscita benissimo. In tanti, infatti, le hanno fatto i complimenti per il suo fisico ma anche per non aver perso la voglia di scherzare in questo brutto momento che sta attraversando l’Italia.

Sono giorni difficili anche per Eva Henger ma cedere alla malinconia e alla tristezza di certo non aiuta. E a quanto pare la nota opinionista l’ha capito benissimo…