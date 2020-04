Barbara D’Urso furiosa in diretta, batte il tacco a terra e sguardo d’odio verso un suo collaboratore [VIDEO]

Tensione a Live Non è la D’Urso

La puntata di Live Non è la D’Urso andata in onda domenica 26 aprile 2020 ha preso al via con un po’ di ritardo a causa dell’edizione straordinaria del TG5. Quest’ultimo, infatti, ha trasmesso la conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte che ha presentato la tanto attesa Fase 2.

Il Premier ha parlato di quello che accadrà dal prossimo 4 maggio, ovvero che dovremo convivere con il Covid-19, quindi dobbiamo continuare a tenere le distanze, ma anello stesso tempo verranno aperte le attività all’ingrosso. Dopo il discorso, Barbara D’Urso ha avuto qualche problema tecnico in diretta. Il talk è partito subito dopo il telegiornale cogliendola impreparata. “Diretta complicata. Siamo partiti incollati al TG5. Siamo abbassata impreparati”, ha detto Lady Cologno.

Carmelita rimprovera un suo collaboratore

In apertura del nuovo appuntamento di Live Non è la D’Urso, la padrona di casa si è immediatamente giustificata così: “Ci stavamo organizzando per questa diretta che non sapevamo quando sarebbe partita”. Dopo la fine dell’edizione straordinaria del TG5 la rete non ha mandato la pubblicità ma direttamente con lo studio 11 di Cologno Monzese. A quel punto Carmelita ha mandato un servizio e davanti a lei è accaduto il caos.

Il pubblico di Canale 5 ha intravisto dei tecnici davanti alle telecamere che hanno messo in ombra per qualche istante la conduttrice che ha letteralmente perso la pazienza. Infatti si sente battere forte il suo tacco sul pavimento e lo sguardo velenoso verso il collaboratore. Poi si è ricomposta dicendo: “I nostri pochi tecnici, ovviamente con le mascherine come avete potuto vedere, hanno fatto entrare i nostri ospiti”. (Continua dopo il video)

Barbara D’Urso nervosa nei primi minuti di Live

Mentre il TG5 mandava in onda la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Barbara D’Urso si stava preparando per condurre un nuovo appuntamento di di Live Non è la D’Urso. Una volta in diretta la padrona di casa, che è sembrata abbastanza disorientata e infastidita, ha detto: “Per passare dal camerino allo studio ho perso alcune dichiarazioni”.