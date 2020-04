“Sei indegna, con lui non c’entri niente”: Barbara D’Urso brutalmente umiliata in pubblico [FOTO]

Barbara D’Urso insultata per una foto su Instagram

Non è un buon periodo per Barbara D’Urso. La settimana scorsa la conduttrice napoletana è stata duramente accusata da Yari Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. Mentre qualche giorno prima era finita al centro delle polemiche per aver recitato in diretta a Live Non è la D’Urso L’Eterno Riposo insieme all’ex vicepremier Matteo Salvini.

Poche ore fa Carmelita, avendo molto tempo a disposizione per via della quarantena da Covid-19, ha cercato su vecchi scatoloni trovando una foto che risale circa a 30 anni fa. Nello scatto in questione la si vede molto giovane al fianco di un Divo di Napoli, ovvero il compianto Pino Daniele. La donna appare mentre gli da un bacio affettuoso. A quel punto degli haters sotto il post le hanno scritto: “Non sei degna”; “Sarebbe stata bella se non ci fossi stata tu”.

Lady Cologno ricorda il compianto Pino Daniele su IG

La settimana scorsa, attraverso una clip condivisa sul suo seguitissimo account Instagram, composta da 2,6 milioni di follower, Barbara D’Urso si p mostrata mentre cercava in vecchi scatoloni. In pratica la conduttrice napoletana è nostalgica del passato, quindi ha trovato consolazione in foto realizzate molto tempo fa.

Tra queste un’immagine che mostra la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso insieme al cantautore partenopeo che è venuto a mancare anni fa. “Negli scatoloni dei ricordi ho trovato questa foto meravigliosa di 30 anni fa con Pino”, ha scritto Lady Cologno sul social network. (Continua dopo il post)

Barbara D’Urso, le critiche e le difese da parte dei follower

Barbara D’Urso o la si ama o la si odia. Negli ultimi anni sono tanti gli utenti che quotidianamente si scagliano contro di lei insultandola sui suoi profili social. Di recente ha preso le sue difese l’opinionista Alda D’Eusanio che ha invitato Yari Carrisi a scusarsi. Ma c’è chi ama follemente la conduttrice napoletana riempiendola di complimenti ad ogni contenuto che condivide su Instagram e Facebook.